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30.03.2017, 19:57
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Общество
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Рязанская полиция отчиталась о работе за 2016 год

На заседании областной Думы 29 марта депутаты заслушали отчет о деятельности УМВД России по Рязанской области за 2016 год. С докладом выступил заместитель начальника УМВД России по региону – начальник полиции Владимир Сурин.

Он отметил, что в целом в регионе число зарегистрированных преступлений сократилось на 8,1%, составив 9524. Уменьшилось на 11,8% число тяжких и особо тяжких посягательств, на 5,2% – число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Уровень преступности в регионе составил 842,8 посягательства на 100 тысяч населения – это один из самых низких показателей в округе и соответствует 2-му месту в ЦФО и 9-му – по России.

Уровень раскрытия преступлений возрос на 0,9% (с 69,6% до 70,5%), тяжких и особо тяжких – на 2,9% (с 62,2% до 65,1%).

В числе важнейших задач, которые предстоит решать ведомству, – профилактика правонарушений экономической направленности, в сфере дорожного движения, общественных местах.

После выступления депутаты смогли задать свои вопросы докладчику. Так, была затронута тема обеспечения безопасности дорожного движения, снижения смертности и травматизма в ДТП. Владимир Сурин пояснил, что в 2016 году на дорогах области за отчетный период зарегистрировано 1795 ДТП, что на 14,3% меньше, чем в 2015 году, в которых 256 человек погибли (меньше на 13% по сравнению с 2015 годом) и 2497 получили ранения разной степени тяжести (меньше на 11,5% по сравнению с 2015 годом).

Также парламентарии отметили, что в последнее время в стране участились случаи отравления граждан суррогатами, и поинтересовались результативностью борьбы с нелегальным оборотом спирта и спиртосодержащей продукции. По словам заместителя начальника управления МВД, в 2016 году существенно усилено противодействие криминальному бизнесу по нелегальному производству и распространению алкогольной несертифицированной продукции. В ходе проведенных мероприятий выявлено 32 преступления (в 2015 году – 18); раскрыто и направлено в суд 11 уголовных дел в отношении 12 лиц (почти в два раза больше, чем в 2015 году); выявлено 1748 (в 2015 году – 1663) нарушений правил продажи алкогольной продукции; изъято более 115 тысяч литров фальсифицированной продукции.

По итогам обсуждения депутаты приняли отчет к сведению.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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