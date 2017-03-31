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30.03.2017, 17:40
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Общество
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Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Рязанской области отчитались о своей работе

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина на заседании областной Думы в среду, 29 марта, представили доклады о своей работе в 2016 году.

По словам Натальи Епихиной, институт уполномоченного по правам человека в регионе за годы существования стал востребован гражданами. В 2016 году в адрес уполномоченного поступило 1162 обращения граждан, что на 287 обращений меньше по сравнению с 2015 годом. Снижение отмечено впервые за пять лет. По мнению Натальи Епихиной, это обусловлено повышением открытости органов госвласти, прозрачности и доступности государственных услуг. Тем не менее в 2016 году увеличилось количество жалоб, поступивших к уполномоченному по поводу нарушения прав в пенсионном обеспечении и социальной сфере – 13,8 % от общего количества поступивших обращений – и по вопросам соблюдения трудовых прав граждан. По - прежнему велика доля обращений по качеству медицинской помощи и жилищно-коммунальных услуг, а также по доступности услуг в сфере образования.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина рассказала, что в 2016 году в ее адрес поступило 1765 обращений, что на 108 больше, чем в 2015-м. Из общего количества обращений только 344 являются жалобами, а остальные 1380 – ходатайства о предоставлении информации, разъяснений, различной помощи и содействия в обеспечении прав и законных интересов детей. Основными темами обращений граждан к уполномоченному остаются вопросы обеспечения жильем, улучшения жилищных условий, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, алиментных обязательств, определения места жительства несовершеннолетнего ребенка, лишения родительских прав и другие.

По итогам рассмотрения доклады уполномоченных были приняты к сведению.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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