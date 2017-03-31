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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Двадцать восьмая полоса
Вернисаж
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Города в акварели

В галерее «Люди» работает выставка Павла Попова
Автор фото: Анна Добролежа | Города в акварели
Фото автора.

Художник использует технику алла прима (в один момент). Это метод, при котором картина пишется в один слой, с задачей взять цвет сразу в полную силу. Техника позволяет достичь цветовой свежести, придает воздушным акварельным работам еще большую легкость. Точным и выверенным ударом кисти Попов прорисовывает здания, извилистые деревья, спешащих прохожих.

Экспозиция «Акварельный мир» включает 70 городских пейзажей. Они переносят зрителей в Санкт-Петербург, на остров Крит, в город Будвав Черногории и показывают живописность рязанских мест. Красоту городских пейзажей художнику открыли картины австралийского акварелиста Джозефа Збуквича. После знакомства с ними Попов, не любивший пасмурную, дождливую погоду, стал любоваться мокрым асфальтом, желтыми отражениями фар, черными тенями монументальных строений. Городская жизнь стала основным сюжетом работ Павла. Художник одинаково любит писать новые места, которые открываются ему во время путешествий, и родной город Рязань. Чаще всего с мольбертом он останавливается на улице Салтыкова-Щедрина – одном из нетронутых островков древнего города.

История и события прошлого всегда интересовали Павла так же, как и живопись. Пятилетним ребенком он как-то зашел в гости к соседям и увидел репродукцию картины «Богатыри» Виктора Васнецова. Понравившуюся копию подарили мальчику, и он дома перерисовал ее заново, склеив три ватмана.

– Я так скрупулезно изучил тогда все детали картины, конструкцию доспехов, что даже сейчас могу воспроизвести ее на бумаге с закрытыми глазами, – говорит художник.

В детстве художник еще очень любил рисовать лошадей. У него не было возможности кататься верхом и видеть этих статных животных, поэтому мальчик изображал их красоту на бумаге.

– Моя мама говорила: «Если собрать всех нарисованных тобой лошадей, получится целый табун», – рассказывает Павел.

Юного рисовальщика записали в детскую художественную школу № 1. А когда по окончании школы возник вопрос о выборе профессии, он, не задумываясь, поступил в Рязанское художественное училище имени Г.К. Вагнера. Попову всегда была близка акварель тем, что она включает в себя элементы живописи и графики, но серьезно этой техникой он не занимался. Основным материалом, который изучался в художественном училище, было масло. Акварель проходили только на 1 курсе. В свободном плавании у Попова не всегда была возможность заниматься искусством. Однако после многолетнего перерыва Павел вновь взял кисть в руки и занялся своей любимой техникой – акварелью.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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