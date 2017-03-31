Живая живопись,

или Когда вдохновение дарит природа

Впервые Юлия Гольцева побывала в поселке Брыкин Бор Спасского района еще будучи студенткой художественного училища. Она признается, что ее сразу же покорила красота и какая-то особая атмосфера заповедной Мещеры. Потом художница не раз приезжала сюда на пленэры, и теперь ее жизнь неразрывно связана с этим местом.

Точность исполнения

Еще с детства Юлия Гольцева любила рисовать. Она училась в детской художественной школе №1 города Рязани. Потом были живописно-педагогическое отделение Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера и факультет станковой живописи Воронежской государственной академии искусств. Сейчас Юлия Гольцева – член Союза художников России, участница российских и международных выставок.

Творчество художницы разнообразно – это пейзажи, натюрморты, станковые картины. Во многих картинах присутствуют животные, птицы, насекомые. По словам Юлии, интерес к анималистической живописи был у нее всегда.

В студенческие годы она очень любила лошадей. Даже дипломной работой в художественном училище сделала сюжетную композицию, главным персонажем которой стала белая лошадь в лучах ослепительного мартовского солнца. А вот дипломной работой в академии искусств стал триптих с изображением журавлей. «Собирала материал в журавлином питомнике Окского заповедника, делала этюды, наброски, эскизы», – рассказывает она.

Сегодня среди картин художницы – много пейзажей и пленэрных натюрмортов. Героями жанровых композиций часто становятся птицы, которые маскируются на холсте точно так же, как в своей естественной среде. Картины с изображением летящих птиц несут в себе новизну темы и сюжета, а динамичные композиции создают иллюзию движения на неподвижном холсте. Творчески переработав действительность, но не искажая ее, художник передает неповторимость мгновения, очарование пейзажа, с точностью изображает живых существ.

Журавлиная песня

«Знакомство с заповедником продвинуло мое творчество и расширило анималистические интересы, – продолжает Юлия. – Я узнала большое многообразие видов птиц и научилась их видеть, поняла, что они часть одушевленного, наполненного жизнью пейзажа».

Юлия рассказывает, как много раз с супругом-орнитологом ездила на полевые наблюдения. «Он собирает материал для своей научной работы. Мне же надо было получить впечатления, сделать фотографии и написать этюды, – рассказывает она. – По впечатлениям от весеннего посещения кордона «Липовая гора» написана картина «Журавли летят». Осенью ездили на Утрицкое болото, там собирается к отлету много журавлей. Это красивое зрелище. По мотивам этих наблюдений написана одна из ранних картин «Нарушенный покой». Ее сюжет: кем-то испуганная стая журавлей, взлетающая на закате».

На контрасте

По словам Юлии, время написание картин – всегда разное: от нескольких дней до нескольких лет. «Обычно все начинается с маленького этюда с натуры, – поясняет она. – Выхожу на пленэр, раскладываю этюдник. Потом все это домысливается в мастерской. Там организую композицию».

Любимая тема – природа. «Тут и объяснять ничего не надо, – говорит художница. – Как и у многих, именно природа вызывает у меня наибольший эмоциональный отклик, ведь человек неразрывно связан с ней. Получаю вдохновение от увиденного. Иногда долго стоишь перед мольбертом и пишешь, а природа замирает, и птицы перестают бояться. Однажды мимо меня в кустах пробежала лиса. Все это стараюсь отразить на холсте».

Городская тема тоже периодически появляется в творчестве художницы. «В городах, в архитектуре, безусловно, есть красота и гармония. Но сейчас я явно ощущаю резкий контраст между гармоничной природой и замусоренным, суетливым городом. Есть задумка, как выразить такое противопоставление в своих работах, – делится Юлия. – И все же основные замыслы связаны с заповедником, поскольку большую часть времени провожу тут».

Время осмысления

Юлия Гольцева говорит о своих педагогах Г.Ю. Шуваевой, Л.А. Костеве, В.П. Иванове, А.В. Богачеве, которые многому ее научили. «Однако со временем все равно отходишь от традиций педагогов, начинает складываться своя манера, появляется свой творческий язык, – считает Юлия. – Чем дальше уходят студенческие годы, тем больше понимаю, что я – самостоятельный художник. А опыт других художников наталкивает на новые мысли, развивает кругозор и двигает творчество вперед. Ведь художник учится всю жизнь».

Юлия не только свободный художник, но и педагог. Преподавала в рязанской детской школе искусств № 2, Рязанском филиале Московского института культуры на отделении дизайна, а в Окском биосферном заповеднике работала художником-оформителем. На вопрос, как удавалось ей совмещать педагогическую деятельность с творчеством, отвечает, что, когда есть желание, а еще важнее – душевная потребность, нет ничего невозможного.

Сейчас Юлия занимается своими маленькими детьми, и времени на творчество у нее стало гораздо меньше. Зато теперь есть возможность больше времени уделять осмыслению. «Уверена, что это тоже необходимо для художника, потому что надо обдумать уже созданное, накопить замыслы на будущее. Это время для творчества не менее ценно, чем время, проведенное в мастерской», – считает Юлия.

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В музее природы, что находится в поселке Брыкин Бор, посетители могут посмотреть выставку Юлии Гольцевой «Живая живопись». Большинство работ, представленных здесь, посвящены Окскому биосферному заповеднику и красотам Мещерского края. Этот год в России провозглашен Годом экологии, и представленные картины отражают тему сохранения природы и ее обитателей. На выставке есть и несколько картин, созданных художницей по пленэрным работам, впечатлениям от путешествий.