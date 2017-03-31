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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Двадцать четвёртая полоса
На здоровье
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Источник раздражения

Если краснеет и зудит кожа, текут слезы, мучает чихание, наблюдаются отек и проблемы с дыханием, пора провериться на аллергию
Источник раздражения

Весна – прекрасный сезон. Это время обновления, свежести и света. Природа просыпается от зимней спячки. Но весна – это еще и время аллергии. Аллергия весной выражена сильнее, чем в любое другое время года. По статистике, 85% всех аллергиков страдают от ее обострения в этот период. В мартовско-апрельском выпуске «На здоровье» – о том, как современная медицина противостоит заболеванию.

Наш эксперт

03-28-27 Елена Тиванова,

эксперт Центра молекулярной диагностики, руководитель отдела аналитического планирования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Любое проявление аллергии является реакцией нашего иммунитета на внешние раздражители. В современном мире проблема распространенности аллергических заболеваний приобретает пугающие масштабы. Согласно статистике, за последнее десятилетие в России количество проявлений аллергии различных видов выросло практически в два раза. В настоящее время у 30 – 40% людей выявляют одно или несколько аллергических заболеваний. Столь стремительный рост заболеваемости обуславливает рассмотрение аллергии как одной из главных проблем здравоохранения. При этом наибольшую обеспокоенность медицинского сообщества вызывают особенно высокие темпы роста этой патологии среди детей.

Аллергия является реакцией гиперчувствительности к определенным веществам, которая запускается иммунной системой организма. Во время первого контакта с тем или иным аллергеном происходит активация иммунных механизмов. В организме высвобождается большое количество биологически активных веществ – гистамина, серотонина, лейкотриенов. Именно эти вещества вызывают аллергические реакции в виде покраснения кожи, слезотечения, чихания, зуда, отека, бронхоспазма.

Подтвердить или, наоборот, опровергнуть наличие аллергии могут лабораторные тесты. Результатов знакомого всем общего анализа крови с лейкоцитарной формулой зачастую оказывается недостаточно для постановки диагноза. Поэтому врач может назначить дополнительные исследования – кожные пробы или анализ крови на специфические IgE. Такие анализы назначают, если у пациента наблюдаются слезотечение, чихание, кожная сыпь неясного происхождения; лечение хронического бронхита, ринита, конъюктивита не дает положительного результата; есть наследственная предрасположенность к аллергиям; необходимо оценить эффективность проводимой терапии.

– Успех лечения аллергических заболеваний главным образом зависит от грамотной постановки диагноза и подбора адекватного курса терапии, – говорит эксперт Центра молекулярной диагностики Елена Тиванова.

К основным аллергическим заболеваниям можно отнести ринит, астму, анафилаксию, отек Квинке, пищевую и лекарственную аллергию, крапивницу, экзему. Многие из вышеперечисленных заболеваний представляют реальную угрозу жизни человека. По данным ВОЗ, ежегодно от астмы умирают порядка 250 000 человек.

Если у вас диагностирована аллергия к определенному веществу или, возможно, сразу к нескольким, как ее лечить?

Всемирная организация по аллергии выделяет три основных способа противодействия заболеванию: фармакотерапия, иммунотерапия и элиминация аллергенов.

На сегодняшний день фармакотерапия играет ключевую роль в лечении аллергии, позволяя держать под контролем клинические проявления заболевания и улучшать качество жизни пациента. После проведения диагностики аллерголог подбирает для пациента оптимальную схему лечения и осуществляет регулярный мониторинг результатов.

Большую популярность в современной медицине приобретает так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия. Это единственный метод лечения аллергических заболеваний, который воздействует на все составляющие аллергического процесса. Данный вид терапии способен предотвратить, к примеру, развитие астмы у пациентов, имеющих в анамнезе аллергический ринит. Лечение заключается в том, что аллерголог назначает подкожные инъекции по определенной схеме. Как правило, в 80-90% случаев удается улучшить клиническую картину с последующим ослаблением воздействия аллергена на организм человека.

Еще один вид терапии при аллергиях подразумевает введение аллергена в виде капель под язык. Такое лечение признано ВОЗ возможной альтернативой инъекциям.

Что касается первичной профилактики аллергических заболеваний, то она является затруднительной, т.к. до сих пор не сформирована полноценная картина причин появления чувствительности организма к определенным аллергенам.

После постановки диагноза действенным способом профилактики является элиминация – устранение аллергенов из повседневного окружения пациента, что позволяет значительно ослабить проявление недуга.

Пациенту, страдающему от каких-либо проявлений аллергии, необходимо четко понимать, что прогноз лечения заболевания зависит, в первую очередь, от качественно проведенной диагностики, позволяющей подобрать эффективную схему терапии.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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