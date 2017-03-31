Утро – в бассейне, лето – на велосипеде!

Весна – время обновлений и перемен. Меняется и наша постоянная рубрика «На здоровье». Теперь в каждом ее выпуске известные и публичные люди будут рассказывать о том, как заботятся о своем здоровье и поддерживают себя в хорошей физической форме. Самые смелые поделятся опытом избавления от вредных привычек. Мы надеемся, что личный пример наших героев для кого-то, возможно, станет хорошей мотивацией к ведению здорового образа жизни.





Олег Семенов,

директор физкультурно-спортивного комплекса «Лидер» в Касимове:

– Я постоянно занимаюсь физкультурой: пять дней в неделю посещаю бассейн, правда, иногда работа и командировки вносят свои коррективы. В один из двух бассейнов нашего спорткомплекса хожу рано утром. Мой рабочий день начинается именно там. В 7.30 утра проплываю 750 метров. Кстати, у многих касимовцев утро, как и у меня, начинается именно с плавания в бассейне. Поэтому, что называется, на себе проверяю температуру воды и влажность воздуха. Вода успокаивает нервную систему, закаляет организм, снимает напряжение. Плавание позволяет укрепить мышцы, повысить выносливость организма, развить правильное дыхание и координацию движений. Этот вид спорта не имеет ограничений. Поэтому я бы порекомендовал всем начинать занятие физкультурой с плавания. Тем более в Рязанской области созданы все условия для занятий этим прекрасным видом спорта.

Когда приходит весна и становится сухим асфальт, я регулярно совершаю велопрогулки. Это тоже прекрасный вид спорта, в котором сочетаются и физические нагрузки, и снятие за день накопленного стресса. В нашем городе многие любят велосипед. Учитывая это, мы даже организовали на базе нашего «Лидера» прокат велосипедов, ведь купить «двухколесного друга» позволить себе могут не все. К сожалению, наши дороги не приспособлены для движения по ним велосипедистов. Но, несмотря на это, летом, собираю вокруг себя многих велосипедистов, и мы отправляемся в велопоходы по просторам Касимовского района.

Спорт – это моя жизнь! Он дает радость, избавляет от многих недугов и, в конце концов, делает нас счастливее. Хочется посоветовать всем: занимайтесь спортом и физкультурой, и тогда жизнь ваша наполнится радостью. Проверено на себе!