Областная общественно-политическая газета
03:49 МСК
Пятница
31 марта 2017 года
Выпуск № 58 (5345)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани ищут очевидцев ДТП Завтра в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию В Рязанской области расследуют нарушения правил перевозки детей на спортивные соревнования, повлекшие гибель троих детей За убийство отца житель Рязанской области получил 9 лет 6 месяцев колонии Жителю Рязанской области грозит 5 лет колонии за кражу из гаража
Главная страница / Новости Рязани и области
31.03.2017
Просмотров: 18
Выпуск № 58 (5345) |
Двадцать четвёртая полоса
Проверено на себе
Версия для печати

Утро – в бассейне, лето – на велосипеде!

Весна – время обновлений и перемен. Меняется и наша постоянная рубрика «На здоровье». Теперь в каждом ее выпуске известные и публичные люди будут рассказывать о том, как заботятся о своем здоровье и поддерживают себя в хорошей физической форме. Самые смелые поделятся опытом избавления от вредных привычек. Мы надеемся, что личный пример наших героев для кого-то, возможно, станет хорошей мотивацией к ведению здорового образа жизни.


03-28-31 Олег Семенов,
директор физкультурно-спортивного комплекса «Лидер» в Касимове:

 – Я постоянно занимаюсь физкультурой: пять дней в неделю посещаю бассейн, правда, иногда работа и командировки вносят свои коррективы. В один из двух бассейнов нашего спорткомплекса хожу рано утром. Мой рабочий день начинается именно там. В 7.30 утра проплываю 750 метров. Кстати, у многих касимовцев утро, как и у меня, начинается именно с плавания в бассейне. Поэтому, что называется, на себе проверяю температуру воды и влажность воздуха. Вода успокаивает нервную систему, закаляет организм, снимает напряжение. Плавание позволяет укрепить мышцы, повысить выносливость организма, развить правильное дыхание и координацию движений. Этот вид спорта не имеет ограничений. Поэтому я бы порекомендовал всем начинать занятие физкультурой с плавания. Тем более в Рязанской области созданы все условия для занятий этим прекрасным видом спорта.

Когда приходит весна и становится сухим асфальт, я регулярно совершаю велопрогулки. Это тоже прекрасный вид спорта, в котором сочетаются и физические нагрузки, и снятие за день накопленного стресса. В нашем городе многие любят велосипед. Учитывая это, мы даже организовали на базе нашего «Лидера» прокат велосипедов, ведь купить «двухколесного друга» позволить себе могут не все. К сожалению, наши дороги не приспособлены для движения по ним велосипедистов. Но, несмотря на это, летом, собираю вокруг себя многих велосипедистов, и мы отправляемся в велопоходы по просторам Касимовского района.

Спорт – это моя жизнь! Он дает радость, избавляет от многих недугов и, в конце концов, делает нас счастливее. Хочется посоветовать всем: занимайтесь спортом и физкультурой, и тогда жизнь ваша наполнится радостью. Проверено на себе!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
Источник раздражения
Если краснеет и зудит кожа, текут слезы, мучает чихание, наблюдаются отек и проблемы с дыханием, пора провериться на аллергию
Людмила Иванова
Живая живопись,
или Когда вдохновение дарит природа
Ольга Драган
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Высокотехнологичные и наукоемкие
За такими предприятиями – будущее региональной промышлености
Светлана Максимова
Общество
Деньги – на городские нужды
Глава Рязани отчитался о работе гордумы
Событие
Творческий подход
Работники дошкольного образования представили свои инновации
Ольга Драган
Событие
Половодье по плану
Ответственные лица отчитались о паводковой ситуации в регионе
Михаил Скрипников
Событие
«Салют, Победа» ждет гостей
На Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни в Рязань приедет поэт-песенник Симон Осиашвили
Вячеслав Астафьев
Общество
Неделя глазами экспертов
Я – избиратель
Голосование станет проще
Сенаторы предложили законопроекты по совершенствованию выборного законодательства
Я – избиратель
Молодежь и выборы
Избирательная комиссия Рязанской области подвела итоги Дня молодого избирателя
Читатель - газета
За разрешением на строительство – в Интернет
Читатель - газета
Материнский капитал – на строительство дома
Читатель - газета
На дачу на электричке
Читатель - газета
На всех одна Победа
РВ ТВ
Нагревают и испаряют
Вейпы: безобидный пар или тонкое оружие табачного лобби?
Димитрий Соколов
Актуально
Штрафы за опасное вождение появятся к лету
«Игра в шашки» и резкое торможение обойдутся водителям в 5 тыс. рублей
Актуально
Цены на жизненно важные лекарства завышают в регионах страны
Но Рязань в числе нарушителей не числится
Творчество
Виртуальная красота
Как научиться создавать ее в компьютерном пространстве
Вячеслав Астафьев
Люди дела
Сила салата
Михаил Скрипников
Спорт
В тройке лидеров
В РязГМУ имени академика И.П. Павлова отобраны финалисты для участия в фестивале «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
Вячеслав Астафьев
Спорт
Не ради наград и славы
Рязанцы активно осваивают современные адаптивные технологии и обмениваются опытом
Спорт
Битва за Рязань
В Международном профессиональном турнире по смешанным единоборствам ММА хозяева не оставили соперникам надежд на успех
Вячеслав Астафьев
Культура
Чем богаты
Самые искренние, задушевные стихотворные строки посвящены любимому родному краю
Татьяна Банникова
Культура
Музыка строф
Композитор Александр Трушин собрал друзей
Валентина Севостьянова
Наши новости
В гости приедет землячка
В Рязани пройдет презентация сборника стихов Анны Бобровской
Вячеслав Астафьев
Наши новости
Ближе к звездам
Юный касимовец на международном уровне рассказал о знаменитом земляке-космонавте
Людмила Иванова
Ищу маму
Ищу маму
Территория закона
Больше возможностей
Средства материнского капитала можно будет потратить на покупку автомобиля
Территория закона
«Зацеперы» в законе
Марина Шерфединова
Территория закона
Вопрос прокурору
Имя в истории
Фикрят Табеев
В марте 1928 года в селе Азеево родился один из самых знаменитых в мире представителей татарского народа
Ирина Сизова
Инициатива
Увековечить имя
Основоположник российского инженерного образования А.С. Ершов учился в Рязанской гимназии
Дата
31 марта 1635 года
в Шотландии родился генерал и контр-адмирал русской службы Патрик Гордон, один из самых верных соратников Петра Великого в первые годы его царствования.
Ирина Сизова
Наше время
«Конг: Остров Черепа»
Елена Серебрякова
Наше время
Рязанские молодые мамочки учились предпринимательству
Для них прошел мастер-класс «Как выйти из декрета в свой бизнес?», организованный в рамках программы «Ты – предприниматель».
Елена Серебрякова
На здоровье
Источник раздражения
Если краснеет и зудит кожа, текут слезы, мучает чихание, наблюдаются отек и проблемы с дыханием, пора провериться на аллергию
Людмила Иванова
Стиль жизни
Живая живопись,
или Когда вдохновение дарит природа
Ольга Драган
Фотовзгляд
На дворе март
Вернисаж
Города в акварели
В галерее «Люди» работает выставка Павла Попова
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы