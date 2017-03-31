Спонтанно, весело, «вкусно»!

Как потенциальный повар стал перспективным юмористом

Многие значимые и интересные события в жизни Никиты Васильева происходили именно так. Когда мальчику был один год, его родители решили переехать из Ульяновска в Рязань. По окончании школы он спонтанно передумал учиться на повара и поступил в РГУ им. С.А. Есенина на специальность психолога, чтобы уметь разбираться в себе. Хотя с детства любил копаться в технике: чинил телефоны, игровую приставку.

– Я до 11 класса был домашним ребенком, а потом на 1 курсе попал в факультетскую команду КВН. И жизнь завертелась в бешеном темпе, – рассказывает Никита. – Я всегда любил иронию и сарказм, поэтому участие в Клубе веселых и находчивых стало моим главным и любимым хобби.

Сейчас Никита Васильев играет в сборной родного вуза «Просто Есенин». Зрители его образ давно запомнили. Он играет человека, который «несет чушь и все портит». Но на самом деле он не только ничего не портит, но и, наоборот, придает команде своеобразный стиль и колорит.

В этом году ребята уже в третий раз ездили на фестиваль «КиВиН» в Сочи. В телеверсию они, к сожалению, не попали, но пользы для себя вынесли немало.

– Для нас это большой опыт: увидеть, как работают другие команды. На уровень выступления в фестивале влияет много факторов: начиная от волнения самой команды и заканчивая временем суток, – рассказывает Никита. – В первом туре за четыре с половиной минуты нужно показать перед жюри, состоящим из известных КВНщиков, свой материал. Нам в этом году не очень повезло, но это для нас – стимул расти дальше и пытаться вновь.

В Рязани Васильева знают еще и как участника проекта «Стэнд-ап», который часто проходит для молодежной аудитории в разных кафе. Это когда люди в одиночку шутят на сцене о себе и на повседневные темы. Данный жанр так понравился Никите, что он решил принять участие в федеральном отборе на юмористическое шоу «Открытый микрофон». И его выступление даже попало в телеэфир одного из центральных каналов.

– Для меня участие в таком шоу – это проверка себя. Ты стоишь на сцене совсем один и должен рассмешить зал и жюри, – вспоминает Никита. – И неважно, что я не прошел дальше. Для меня это очередной шаг вперед. В юморе, да и в жизни в целом, никогда не надо останавливаться в профессиональном развитии. Это как в спортивных соревнованиях: каждый новый старт – улучшение твоего результата.

Еще одно направление деятельности парня – участие в организации рязанского развлекательного проекта ProjectLike. Это ночное молодежное движение в городе. Все вечеринки и мероприятия проходят на площадке крупного и популярного клуба Рязани. Никита является ведущим интерактивов со зрителями.

В дальнейшем рязанский комик хочет больше уделять внимания написанию текстов для выступлений и, конечно же, получить диплом психолога. Кроме того, ему нравится профессия журналиста, в которой тоже много внимания уделяется общению с людьми.

– Я не знаю, какой работой я буду в итоге заниматься… Но пока я молод, хочется попробовать разные профессии, – говорит Никита. – Шутить, надеюсь, не перестану. Ведь юмор, как хорошие специи, способен сделать жизнь ярче, насыщеннее и «вкуснее».