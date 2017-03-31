Они вторгаются во владения могучего Конга, и очень скоро исследовательская миссия превращается в игру на выживание. Ее участники вынуждены буквально прорубать себе путь к спасению.

В фильме столкнулись миф и наука, люди и природа. Воображаемые чудовища выходят в реальность. Причем подчас это не столько животные, сколько сами люди... Когда фотокамеры становятся страшнее любого оружия, а чувство мести перекрывает все разумные эмоции.

Люди не понимают, что эта планета принадлежит не ним. А древним животным, которые прекрасны в своем величии и спокойствии. Гигантские буйвол, паук, осьминог и царь острова Конг – пугающие снаружи и добрые внутри. Остров – это их дом, а люди – всего лишь гости, которые должны принять местные правила. И если они начинают лезть в чужой монастырь со своим уставом, добром это не закончится.

Недаром говорят, что самые красивые места на планете – самые опасные. Разбуженное «подземное зло» меняет ход вещей на острове Конга. И теперь природа и человек должны объединиться, чтобы противостоять ему.

«Конг: Остров Черепа» – замечательный фильм, который заставляет о многом вспомнить и задуматься. Это не продолжение картины о гигантской обезьяне, а новый взгляд на тайны природы и бытия. Смотреть «Конга» лучше всего в 3D-формате, чтобы сполна насладиться прекрасными пейзажами нетронутой природы.

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