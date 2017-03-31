Рязанские молодые мамочки учились предпринимательству

Для них прошел мастер-класс «Как выйти из декрета в свой бизнес?», организованный в рамках программы «Ты – предприниматель».

– Работа с этой аудиторией – для нас новое направление. Но мы увидели интерес к теме в среде молодых мам и решили рассказать им об основах предпринимательской деятельности, – рассказывает руководитель программы «Ты – предприниматель» в Рязанской области Екатерина Гераскина. – В прошлом году в библиотеке Горького прошел первый тренинг, и теперь мы проводим мастер-класс на примере успешных мам и бизнес-леди одновременно. Задача – показать, что декрет – это прекрасное время для новых идей и самореализации.

Участницы встретились с успешными бизнес-леди, которые начали свое предпринимательское дело будучи в декретном отпуске. Гости тренинга узнали о том, как открыть свой бизнес, развивать его, как совмещать материнство и эту работу.

Спикерами и экспертами выступили: руководитель студии авторских праздников «АмитиЛаб», научного шоу профессора Бумса и игровых комнат «Бумсик» Кристина Слабуха, сооснователь и управляющий партнер компании «Окна Профи» Оксана Колчанова, организатор клуба для мам «МамаПрофи» и ЦПГВ «Капля молока», руководитель интернет-магазина для будущих и кормящих мам «Интересное положение» Екатерина Медведева, директор первого в Рязани специализированного магазина слингов и детских игрушек отечественного производства «Мамазин» Ольга Данилова.

Молодые женщины поделились со слушательницами секретами своего успеха и дали советы по разработке и реализации бизнес-идей. Главные их них: найдите свободную бизнес-нишу, которая еще не развита в Рязани; не бойтесь, а пробуйте; не забывайте про важность рекламы в социальных сетях; пройдите обучение в Школе молодежного предпринимательства; постоянно ищите новую информацию о вашем бизнесе; мечтайте и творите.

Екатерина Гераскина отметила, что если со стороны молодых мам возникнет интерес к данной теме, то будет разработан образовательный курс и для этой категории людей.