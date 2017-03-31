Областная общественно-политическая газета
03:48 МСК
Пятница
31 марта 2017 года
Выпуск № 58 (5345)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Завтра в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию В Рязани ищут очевидцев ДТП За убийство отца житель Рязанской области получил 9 лет 6 месяцев колонии Жителю Рязанской области грозит 5 лет колонии за кражу из гаража В Рязанской области расследуют нарушения правил перевозки детей на спортивные соревнования, повлекшие гибель троих детей
Главная страница / Новости Рязани и области
31.03.2017
Просмотров: 20
Выпуск № 58 (5345) |
Двадцать третья полоса
Наше время
Версия для печати

Рязанские молодые мамочки учились предпринимательству

Для них прошел мастер-класс «Как выйти из декрета в свой бизнес?», организованный в рамках программы «Ты – предприниматель».
Рязанские молодые мамочки учились предпринимательству

– Работа с этой аудиторией – для нас новое направление. Но мы увидели интерес к теме в среде молодых мам и решили рассказать им об основах предпринимательской деятельности, – рассказывает руководитель программы «Ты – предприниматель» в Рязанской области Екатерина Гераскина. – В прошлом году в библиотеке Горького прошел первый тренинг, и теперь мы проводим мастер-класс на примере успешных мам и бизнес-леди одновременно. Задача – показать, что декрет – это прекрасное время для новых идей и самореализации.

Участницы встретились с успешными бизнес-леди, которые начали свое предпринимательское дело будучи в декретном отпуске. Гости тренинга узнали о том, как открыть свой бизнес, развивать его, как совмещать материнство и эту работу.

Спикерами и экспертами выступили: руководитель студии авторских праздников «АмитиЛаб», научного шоу профессора Бумса и игровых комнат «Бумсик» Кристина Слабуха, сооснователь и управляющий партнер компании «Окна Профи» Оксана Колчанова, организатор клуба для мам «МамаПрофи» и ЦПГВ «Капля молока», руководитель интернет-магазина для будущих и кормящих мам «Интересное положение» Екатерина Медведева, директор первого в Рязани специализированного магазина слингов и детских игрушек отечественного производства «Мамазин» Ольга Данилова.

Молодые женщины поделились со слушательницами секретами своего успеха и дали советы по разработке и реализации бизнес-идей. Главные их них: найдите свободную бизнес-нишу, которая еще не развита в Рязани; не бойтесь, а пробуйте; не забывайте про важность рекламы в социальных сетях; пройдите обучение в Школе молодежного предпринимательства; постоянно ищите новую информацию о вашем бизнесе; мечтайте и творите.

Екатерина Гераскина отметила, что если со стороны молодых мам возникнет интерес к данной теме, то будет разработан образовательный курс и для этой категории людей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
«Конг: Остров Черепа»
Елена Серебрякова
Источник раздражения
Если краснеет и зудит кожа, текут слезы, мучает чихание, наблюдаются отек и проблемы с дыханием, пора провериться на аллергию
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Высокотехнологичные и наукоемкие
За такими предприятиями – будущее региональной промышлености
Светлана Максимова
Общество
Деньги – на городские нужды
Глава Рязани отчитался о работе гордумы
Событие
Творческий подход
Работники дошкольного образования представили свои инновации
Ольга Драган
Событие
Половодье по плану
Ответственные лица отчитались о паводковой ситуации в регионе
Михаил Скрипников
Событие
«Салют, Победа» ждет гостей
На Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни в Рязань приедет поэт-песенник Симон Осиашвили
Вячеслав Астафьев
Общество
Неделя глазами экспертов
Я – избиратель
Голосование станет проще
Сенаторы предложили законопроекты по совершенствованию выборного законодательства
Я – избиратель
Молодежь и выборы
Избирательная комиссия Рязанской области подвела итоги Дня молодого избирателя
Читатель - газета
За разрешением на строительство – в Интернет
Читатель - газета
Материнский капитал – на строительство дома
Читатель - газета
На дачу на электричке
Читатель - газета
На всех одна Победа
РВ ТВ
Нагревают и испаряют
Вейпы: безобидный пар или тонкое оружие табачного лобби?
Димитрий Соколов
Актуально
Штрафы за опасное вождение появятся к лету
«Игра в шашки» и резкое торможение обойдутся водителям в 5 тыс. рублей
Актуально
Цены на жизненно важные лекарства завышают в регионах страны
Но Рязань в числе нарушителей не числится
Творчество
Виртуальная красота
Как научиться создавать ее в компьютерном пространстве
Вячеслав Астафьев
Люди дела
Сила салата
Михаил Скрипников
Спорт
В тройке лидеров
В РязГМУ имени академика И.П. Павлова отобраны финалисты для участия в фестивале «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
Вячеслав Астафьев
Спорт
Не ради наград и славы
Рязанцы активно осваивают современные адаптивные технологии и обмениваются опытом
Спорт
Битва за Рязань
В Международном профессиональном турнире по смешанным единоборствам ММА хозяева не оставили соперникам надежд на успех
Вячеслав Астафьев
Культура
Чем богаты
Самые искренние, задушевные стихотворные строки посвящены любимому родному краю
Татьяна Банникова
Культура
Музыка строф
Композитор Александр Трушин собрал друзей
Валентина Севостьянова
Наши новости
В гости приедет землячка
В Рязани пройдет презентация сборника стихов Анны Бобровской
Вячеслав Астафьев
Наши новости
Ближе к звездам
Юный касимовец на международном уровне рассказал о знаменитом земляке-космонавте
Людмила Иванова
Ищу маму
Ищу маму
Территория закона
Больше возможностей
Средства материнского капитала можно будет потратить на покупку автомобиля
Территория закона
«Зацеперы» в законе
Марина Шерфединова
Территория закона
Вопрос прокурору
Инициатива
Увековечить имя
Основоположник российского инженерного образования А.С. Ершов учился в Рязанской гимназии
Дата
31 марта 1635 года
в Шотландии родился генерал и контр-адмирал русской службы Патрик Гордон, один из самых верных соратников Петра Великого в первые годы его царствования.
Ирина Сизова
Наше время
Спонтанно, весело, «вкусно»!
Как потенциальный повар стал перспективным юмористом
Елена Серебрякова
На здоровье
Источник раздражения
Если краснеет и зудит кожа, текут слезы, мучает чихание, наблюдаются отек и проблемы с дыханием, пора провериться на аллергию
Людмила Иванова
Проверено на себе
Утро – в бассейне, лето – на велосипеде!
Людмила Иванова
Стиль жизни
Живая живопись,
или Когда вдохновение дарит природа
Ольга Драган
Фотовзгляд
На дворе март
Вернисаж
Города в акварели
В галерее «Люди» работает выставка Павла Попова
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы