Фикрят Табеев

В марте 1928 года в селе Азеево родился один из самых знаменитых в мире представителей татарского народа

Фикрят Ахмеджанович Табеев почти 20 лет возглавлял Татарский обком КПСС, с 1979 по 1986 год был чрезвычайным и полномочным послом СССР в Афганистане. Его имя носит краеведческий музей на его родине, в селе Азеево Ермишинского района, открывшийся в октябре 2015 года.

Его отец Ахмеджан Табеев был участником Гражданской войны, личным связистом Михаила Фрунзе, воевал с басмачами в Средней Азии. В 1941 году тринадцатилетним мальчишкой Фикрят провожал отца на фронт. Они вышли с отцом на окраину деревни. Высокий, двухметровый, отец поднял его на руки, поцеловал, опустил на землю и ушел. Ахмеджан Табеев погиб в 1942 году.

А сын его окончил Казанский университет, аспирантуру МГУ и совсем молодым, 30-летним, возглавил Татарский обком КПСС. Годы, когда он руководил республикой, были поворотными для ее экономического развития. На карте советской Татарии появились тогда гиганты нефтехимии – Казанский завод оргсинтеза и «Нижнекамскнефтехим», были построены КамАЗ и город Набережные Челны рядом с автогигантом, преобразилась Казань. Именно в эти годы столица Татарии стала городом, открытым для иностранцев, здесь появился международный молодежный центр и знаменитый цирк, похожий на летающую тарелку.

Тем более неожиданным казалось назначение Ф.Табеева чрезвычайным и полномочным послом СССР в Афганистане в 1979 году. В декабре 1979 года в страну были введены советские войска, тогда там нужен был именно такой дипломат, способный разобраться в сложной политической ситуации и отстоять интересы своей страны. Не случайно одним из экспонатов музея в Азееве стал посольский мундир Фикрята Табеева, человека, чрезвычайно много сделавшего для того, чтобы в Афганистане оставалась хорошая память о советском присутствии.

В Азееве Фикрят Ахмеджанович приезжал в 1979 году, как раз накануне своего отъезда в Афганистан, и потом бывал неоднократно – родину не забывал. Поэтому неудивительно, что краеведческий музей в Азееве носит его имя. А на открытие музея в 2015 году приезжали делегация из Республики Татарстан и сын Фикрята Табеева Искандер.

В будущем году Фикряту Ахмеджановичу Табееву исполнится 90 лет. И это еще один повод напомнить землякам о нем, снять о нем фильм, сделать выставку, написать, рассказать, показать роль этого замечательного человека в истории страны.