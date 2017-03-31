Увековечить имя

Основоположник российского инженерного образования А.С. Ершов учился в Рязанской гимназии

Исполнилось 150 лет со дня смерти нашего земляка, выдающегося ученого Александра Степановича Ершова. Информация о нем присутствует во многих учебниках, справочниках, словарях и энциклопедиях, начиная с дореволюционного Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Но, на мой взгляд, значение личности этого человека еще не до конца по достоинству оценено.

А.С. Ершов родился в 1818 году в деревне Ивачево Зарайского уезда Рязанской губернии в бедной дворянской семье. Проявляя большие способности в учебе в 1-й Рязанской мужской гимназии, Александр обратил на себя внимание купца-мецената Н.Г. Рюмина. Купец назначил ему свою именную стипендию и поместил для проживания в подаренный им гимназии пансион (теперь в этом здании находится Рязанский художественный музей).

Александр первым в гимназии в 1835 году получил по окончании золотую медаль. А затем тоже с золотой медалью закончил физико-математический факультет Московского университета. Затем, как подающий большие надежды молодой ученый, был направлен на двухгодичную стажировку в области механики в технические учебные заведения Франции, Англии и Германии.

С 1844 году Ершов сначала в должности адъюнкта, а затем профессора впервые в России начал читать лекции по курсу практической механики в Московском университете. Изданный им в 1854 г. учебник «Основания кинематики или элементарное учение о движении вообще и о механизме машин в особенности» стал первым в России учебником кинематики и теории механизмов.

В 1857 году А.С. Ершов написал свою знаменитую работу «О высшем техническом образовании в Западной Европе». В ней он, анализируя систему подготовки технических специалистов во Франции, Германии и Англии, делает вывод о необходимости развития технического образования в России. «Неужели в Европе останемся одни только мы, которые не захотим учредить у себя высшего технического образования? Россия нуждается в настоящее время в ученых техниках, которые могли бы развить нашу промышленную деятельность!» – восклицал он как истинный патриот своей страны.

В 1859 г. А.С. Ершов назначается директором Московского ремесленного учебного заведения. Он много сил положил, чтобы преобразовать его в первое в России высшее техническое учебное заведение. Ершов подготовил устав будущего вуза и направил в вышестоящие организации просьбы о преобразовании. Однако положительный ответ пришел только через год после смерти реформатора, последовавшей в 1867 году. Тем не менее прославленное МВТУ им. Баумана до сих пор считает А.С. Ершова своим первым ректором.

После закрытия 100 лет назад 1-й Рязанской мужской гимназии здание, в котором она размещалась, несколько раз меняло своих хозяев. Теперь здесь располагается Рязанский политехнический институт. С приходом в вуз нового директора И.А. Мурога там началась большая работа по увековечению памяти выдающихся выпускников гимназии. Директор был удивлен и возмущен тем, что на мемориальной доске, много лет висящей на здании, отсутствует имя основоположника российского инженерного образования А.С. Ершова.

В рамках созданного в Политехе по инициативе И.А. Мурога духовно-просветительского центра началась кропотливая работа по сбору материалов о А.С. Ершове. Была налажена связь с Бауманским университетом, привлечена к работе живущая в Рязани праправнучка А.С. Ершова М.С. Мелешкова-Мирчетич, продолжательница славных традиций своих предков Ершовых и Мирчетичей.

И вот наконец в Политехе 29 июня 2016 г. в один день произошли два важных события. Сначала на фасаде здания была открыта мемориальная доска с портретом А.С. Ершова.Затем состоялось открытие Ершовской именной аудитории.

Этими событиями увековечение имени Ершова не закончилось. Год назад после встречи с директором политехнического института И.А. Мурогом ряд общественных организаций Рязани выступил с инициативой о присвоении институту имени нашего выдающегося земляка. Эта инициатива была одобрена руководством Рязанской области и прошла череду согласований на федеральном уровне. Будет и справедливо, и символично, если имя основоположника российского высшего технического образования А.С. Ершова будет присвоено ведущему рязанскому техническому вузу.

Николай Булычев