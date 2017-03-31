31 марта 1635 года

в Шотландии родился генерал и контр-адмирал русской службы Патрик Гордон, один из самых верных соратников Петра Великого в первые годы его царствования.

Гордон был ревностным католиком и сторонником свергнутой династии Стюартов. Как и многие его единомышленники, он был вынужден покинуть родину, два года учился в иезуитском колледже в Гданьске, а затем избрал военное ремесло.

В 1661 году ему показалось выгодным вступить в армию русского царя Алексея Михайловича. Гордон поначалу делал быструю карьеру, однако неудачная поездка в Англию во главе русской миссии обернулась для него царской немилостью и отправкой почти на 20 лет в только что присоединенную Малороссию.

Шотландец проявил себя храбрым и расторопным военачальником. В 1678 году он успешно оборонял от турок Чигирин, а в 1687 и в 1689 годах он был заметной фигурой в крымских походах В. Голицына. За время русской службы Гордон научился хорошо ориентироваться в обстановке и вполне осознанно поддержал 17-летнего Петра. Шотландец ловко руководил военными играми, обучал Петра премудростям баллистики, за что был осыпан монаршими милостями. Пожилой полководец отличился при взятии Азова в 1696 году и при подавлении стрелецкого бунта 1698 года. Смерть 64-летнего Гордона в декабре 1699 года стала для царя серьезной утратой.