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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Двадцать первая полоса
Территория закона
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Больше возможностей

Средства материнского капитала можно будет потратить на покупку автомобиля
Больше возможностей

Правда, только в том случае, если законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму, будет принят.

Как сообщает «Российская газета», сегодня 47 процентов россиян так и не смогли определиться с тем, во что обратить средства материнского капитала. Для того чтобы у граждан был больший выбор, разработчики законопроекта предлагают потратить маткапитал на покупку авто. Правда, сделать это смогут лишь несколько категорий семей: семьи, воспитывающие приемных детей, детей-инвалидов и многодетные семьи. «Именно эти категории семей нуждаются в дополнительных мерах государственной поддержки больше других, и приобретение автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания ребенка (детей)», – полагают разработчики.

Законопроект положительно скажется и на работе отечественного автопрома, ведь средства маткапитала можно будет потратить только на авто отечественной сборки.

«Обновление автомобильного парка окажет серьезное воздействие на снижение смертности, в том числе детской, в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшит экологическую ситуацию, будет способствовать развитию внутреннего туризма и повышению мобильности населения», – говорят авторы проекта закона.

Приобрести на средства материнского капитала можно будет только те марки и модели автомобилей, которые собираются в России. Если человек готов взять кредит, тогда маткапитал можно будет направить на погашение основного долга и процентов по автокредиту.

Также законопроектом устанавливается ограничение на продажу автомобиля, приобретенного с помощью сертификата на материнский капитал, в течение первых трех лет эксплуатации. Данная мера позволит свести к нулю возможность совершения мошеннических действий по обналичиванию материнского капитала.

По материалам сайта rg.ru

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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