Вопрос прокурору

«У меня есть задолженность по кредиту, погасить которую я пока не могу. Знакомые «пугают» историями о коллекторах, которые делают жизнь должника почти невыносимой. Есть ли способ обезопасить себя и семью от угроз коллекторов?

Илья М., Рязань»

Отвечает помощник прокурора Московского района Рязани, юрист 2-го класса Т.А. Маслюк:

– В начале года вступил в силу закон, защищающий граждан от действий коллекторов. В частности, он прописывает права и обязанности коллекторов, которые могут в работе по возврату просроченной задолженности встречаться с должником лично или проводить с ним телефонные переговоры, писать сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, совершать почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Иные способы взаимодействия с должником кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, могут быть предусмотрены только письменным соглашением между должником и кредитором. Регламентирован порядок взаимодействия взыскателя с должником. Так, коллекторам запрещено звонить должникам чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц. Общее число телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, не должно быть более 2 раз в сутки, 4 раз в неделю, 16 раз в месяц. Личные встречи также ограничены периодичностью не более одного раза в неделю. В ночное время коллекторам общаться с должниками запрещено. Такое табу действует с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные. Если действия коллекторов выходят за рамки гражданско-правовых или социально-приемлемых отношений и содержат признаки уголовных преступлений, виновников накажут в соответствии с законом.

В зависимости от характера нарушений и их последствий они квалифицируются различными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. (Статья 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, ст. 163 УК РФ – вымогательство, ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества, ст.214 УК РФ – вандализм, ст.213 УК РФ – хулиганство). Помимо уголовной ответственности, для коллекторов-нарушителей федеральным законодательством предусмотрена административная ответственность. Если взыскатели превышают свои полномочия, например, пытаются изъять имущество, ведут себя агрессивно, угрожают, оскорбляют, унижают, следует прекратить общение с ними и незамедлительно вызвать полицию. Согласно ст.14.57 КоАП РФ, за такое нарушение коллектору грозит штраф, который для физического лица составит от пяти до десяти тысяч рублей, для должностного лица – от десяти до двадцати тысяч рублей, для юрлица – от двадцати до ста тысяч рублей.

По закону составить административный протокол в отношении коллекторов может сотрудник полиции. Поэтому, если вам угрожают сотрудники коллекторских агентств, вам необходимо вызвать полицию, сотрудник которой зафиксирует нарушение в протоколе, соберет объяснения участников конфликта и очевидцев. Решение о том, насколько строгим будет наказание, примет суд.