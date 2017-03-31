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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
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В гости приедет землячка

В Рязани пройдет презентация сборника стихов Анны Бобровской

2 апреля в рязанском ресторане «Небо» в 18 часов состоится презентация поэтическо-прозаического монолога «Мой милый мальчик», автор которого – поэт, писатель, перфоманист Анна Бобровская.

Анна Бобровская родилась в 1985 году в Рязани. Автор книг «Я вижу его так» (2013) и «Родом из детства» (2014, независимая премия «Открытие года», Рязань). Имеет 3 высших образования: по психологии, менеджменту и режиссуре. Осенью 2016 г. закончила литературную мастерскую Litband под руководством редактора издательства «ЭКСМО» Е. Курочкиной.

С 2008 года Анна живет и работает в Москве. Со своими поэтическими произведениями выступала на московском фестивале «Книги России», музыкальном фестивале «Пикник Афиши» (2015), на столичном Дне города в Парке Горького (2016) и др. В ноябре 2016 г. в московском клубе «Дума» Бобровская вместе с друзьями-актерами сыграла спектакль по книге «Родом из детства» в поддержку благотворительного фонда «Подари жизнь».

Поэтический сборник «Мой милый мальчик» (2017), третий по счету, объединяет стихи, написанные в 2013-2016 гг.

Иллюстрации в сборнике выполнены казанской художницей Алиной Замиловой. Не случайно первая презентация этого сборника состоялась 18 марта в Казани в здании городской ратуши.

«Мой милый мальчик» – это поэтическо-прозаический монолог. Это для тех, кто любит поэзию, и для тех, кто не может воспринимать только поэзию. Это для тех, кто влюблялся, любит и знает, что Любовь – совсем непростое чувство. Это история драматичная, со своими светлыми и темными сторонами, которая может быть интересна не только женщинам, но и мужчинам. Потому что через эту историю мужчина сможет заглянуть туда, куда обычно женщина его не пускает.

По словам А. Бобровской: «В этот вечер вы сможете заглянуть в себя через меня. Через стихи, в которых я рассказываю о том, о чем мы думаем, что чувствуем и о чем порой нам страшно или неловко поговорить даже с самим собой. Но только через чье-то признание, через чье-то высказанное мы понимаем, что во всех этих переплетениях мы не одни».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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