Ближе к звездам

Юный касимовец на международном уровне рассказал о знаменитом земляке-космонавте

В городе Гагарин Смоленской области прошли традиционные 44-е Международные общественно-научные чтения, посвященные памяти первого космонавта. В их работе принял участие восьмиклассник школы №2 г. Касимова, активист школьного музея имени братьев Уткиных Иван Мартынов.

Иван Мартынов является одним из активистов школьного музея космонавтики. Он не раз вместе с другими ребятами проводил экскурсии и принимал почетных гостей. Одним из них был летчик-космонавт, уроженец Касимовского района, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов. Эта встреча произвела огромное впечатление на юношу: «Эрудиция этого человека, умение просто рассказать о сложном вдохновили меня. Слушая Владимира Викторовича, я удивлялся: как обычный деревенский мальчишка смог достичь таких высот, покорить космос? Захотелось узнать больше о космосе и даже внести свой вклад в его изучение».

Впоследствии Иван Мартынов написал о знаменитом земляке исследовательскую работу «В.В. Аксенов: «Я видел Землю из космоса». Именно с ней восьмиклассник выступил на Международных Гагаринских чтениях. Руководители секции «Космонавтика и молодежь», где выступал Иван Мартынов, высоко оценили поисковую работу юного касимовца.

Кроме официальной части чтений, Иван принял участие в Гагаринском квесте «Поехали!», побывал в Доме космонавтов, музее первого полета, где среди экспонатов особое место занимает сурдобарокамера. В ней проходили высотные испытания летного состава.

Незабываемой была встреча с известными космонавтами Алексеем Леоновым, Виктором Афанасьевым, Вячеславом Довганем. Впечатление произвела и поездка в деревню Клушино – на малую родину первого космонавта, где в доме-музее семьи Гагариных до мельчайших подробностей воссоздана обстановка, в которой рос маленький Юрий Гагарин. Привезенные памятные подарки пополнили фонд школьного музея.

Вернувшись из Гагарина, Иван поделился впечатлениями с одноклассниками и активистами музея, показал автографы космонавтов, фотографии и по секрету сообщил о том, что теперь он, кажется, знает, чем будет заниматься после окончания школы. Его будущая профессия непременно будет связана с космонавтикой.