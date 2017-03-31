Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

одиннадцатилетнего Александра. Кареглазый, темноволосый Саша был не единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Саша – общительный, энергичный мальчик, если ставит перед собой цель, обязательно ее добивается. С ним легко общаться, он очень внимателен к людям, особенно к замечаниям старших. А еще Саша проявляет искренний интерес к учебе, любит играть в футбол. Анкета № 30000012.

Земфире в январе этого года исполнилось 10 лет. Она была единственным ребенком в семье, но ее одинокая мама лишена родительских прав. Черноглазая, темноволосая Земфира – очень активная, подвижная девочка. Она очень любознательная и не стесняется задавать вопросы, на которые пока не знает ответов. Земфира умеет правильно вести себя со взрослыми, очень люби слушать, как ей читают книги. А еще она предпочитает активные и спортивные игры. Анкета № 30000013.

Алексею в сентябре исполнится пятнадцать лет. Родители этого голубоглазого, светловолосого подростка неизвестны, хотя Алеша – не единственный их ребенок. Алексей очень целеустремленный, аккуратный и внимательный парень. Он любит рисовать, с увлечением играет в футбол, принимает активное участие во всех школьных мероприятиях. Анкета № 3395.

Оксане в марте исполнилось пятнадцать лет. Она была единственным ребенком в семье, но ее родители умерли. Сероглазая, светловолосая Оксана – человек очень добрый, к тому же она очень творческая, неординарная личность. Девушка занимается в театральном кружке, с удовольствием выходит на сцену, любит читать стихи, хорошо двигается и танцует. Среди ее увлечений – театр, кино и современная музыка. Анкета № 3645.

Насте в октябре этого года исполнится шестнадцать лет. Она единственный ребенок в семье, но ее папа и мама лишены родительских прав. Кареглазая, темноволосая Анастасия – человек очень спокойный и уравновешенный, предпочитает посидеть в тишине с книгой. Любимые книжки Насти – исторические и приключенческие. А еще она умеет и любит рисовать, танцевать, занимается вязанием. Настя освоила компьютер, с увлечением занимается в компьютерном кружке. Анкета № 4827.

Обращайтесь в органы опеки и попечительства вашего города или района