Музыка строф

Композитор Александр Трушин собрал друзей

В библиотеке им. Горького состоялась презентация четвертого сборника его песен. С большим событием автора поздравили директор библиотеки, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, депутат городской Думы Екатерина Филиппова, ответственный секретарь Рязанского землячества в Москве Людмила Серебрякова, ветераны Военно-морского флота, коллеги по творческой работе.

Практически все произведения известного рязанского композитора объединяют любовь к Родине, верность патриотическому и воинскому долгу, вызывают глубинные чувства к своему Отечеству, родному краю. Своими песнями, маршами автор сохраняет и продолжает развивать культурно-историческое наследие страны и области.

Александр Сергеевич Трушин – капитан второго ранга запаса, работает начальником отдела АСУ РПТП «Гранит», кандидат технических наук, член Общественной палаты Рязанской области. Кроме того, он член регионального отделения Союза литераторов России, лауреат Национальной литературной премии 2015 года «Золотое перо Руси» в номинации «Музыкальная», дипломант литературно-общественной премии Московской городской организации Союза писателей России «Серебряный крест» 2016 года.

Председатель регионального Российского военно-исторического общества, член Союза моряков-подводников, Александр Сергеевич и после воинской службы остался верен патриотической тематике. Он написал музыку к стихам рязанских авторов: Владимира Силкина, Валерия Хлыстова, Константина Паскаля, Дмитрия Плоткина, члена Союза писателей России, профессора РГУ имени С.А. Есенина Ольги Вороновой. Его произведения известны далеко за пределами региона, их поют в армейских и флотских частях, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.

На презентации очередного сборника выступили солисты областного музыкального театра Алексей Свиридов, Наталья Нелюбина, Сергей и Марина Головкины, Алла Богульникова, лауреат международных конкурсов Евгений Антипов, композитор Константин Паскаль, детские коллективы.

Примечательно, что презентация музыкального альбома прошла в дни, когда широко отмечалась третья годовщина присоединения Крыма к России. Марш рязанского композитора Александра Трушина «Крымская весна» исполнялся не только в Рязани, но и во всех крымских городах. Прозвучала и сирийская тема. «Хмеймимский вальс», написанный на стихи нашего земляка Владимира Силкина, посвящен российским летчикам, ведущим борьбу с международным терроризмом.

Провела встречу лектор-музыковед Галина Ганина.