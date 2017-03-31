Чем богаты

Самые искренние, задушевные стихотворные строки посвящены любимому родному краю

Третья книга Владимира Гусева «Горсть земляники» издания 2016 года содержит, главным образом, стихи, написанные в последнее время.

А до этого были сборники «Из глубины души» (2012) и «Так светел миг…» (2014). При всем понятном желании автора не повторяться он не мог не поместить в новой книге некоторые уже опубликованные стихотворения (прежде всего о родных семейных корнях), так как в них основа его мироощущения и жизненной позиции. Одно из них посвящено деду-фронтовику. Внук гордится тем, что он – «один из миллионов» – погиб героем «при штурме вражьей обороны». Со временем, как можно судить по новому изданию, эта гордость крепнет, но вместе с нею ощущается более глубокое, личное осознание всенародной беды, пришедшей когда-то на нашу землю: «Приснилось мне в ужасном сне, что я погиб на той войне…»; понимание огромной цены, заплаченной за Победу, и прочувствованная в шествии «Бессмертного полка» уверенность в том, что потери не были напрасными:

Я с гордостью

смотрел на внука,

Он в ногу

рядышком шагал,

Священной памяти науку

Он вместе с верой

постигал.

В новой книге развитие коснулось, наверное, каждой из тем, затронутых ранее В.Гусевым. И кажется не случайным, что в отличие от обложек двух его первых сборников, выдержанных в приглушенных скромных тонах, обложка третьего обращает на себя внимание изображением яркой зрелой земляники. Видно, пришла пора определенной творческой зрелости и автора, про которого всего несколько лет назад даже не все хорошие его знакомые знали, что он сочиняет стихи. Приведу одно из стихотворений, которое при всей своей прозрачности и даже как бы невесомости должно оставить в душе читателя ощутимый след:

Осень – светлая пора,

Для души отдохновенье,

Легким дождиком с утра

Остановлено мгновенье.

И глядится дальний лес

В осень светлыми мазками,

И ласкает край небес

Солнца луч под облаками.

Лист местами облетел,

Чуть поблекла позолота,

Спелой клюквою зардел

Мрак соседнего болота.

Ну а там, в седой глуши

Журавли собрались в стаи

И с волнением души

Я за ними наблюдаю.

А может, аппетитная земляника– знак щедрости? Словно преподносит автор читателям – нет, не горсть земляники, этого слишком мало, а целую корзину родной новосельской малины и говорит: «Вот вам все мое богатство, берите, сколько хотите!» Какое же главное богатство в его книжке-корзине? Я думаю: родная деревня. Конечно, в ней присутствует и куда более широкое понимание Родины – это Россия и рязанский край, есенинское Константиново и город Рязань, Богословский монастырь и БАМ… Но самые искренние, задушевные, сокровенные строки – о родных Новоселках. В деревне хорошо в любое время года. И хоть ворчит порою автор в каком-нибудь стихотворении на то, например, что зима все ближе подступает, но всего через несколько страниц он уже бурно ее приветствует: «Здравствуй, наша зимушка, русская красавица»…

В сборнике Владимира Гусева есть стихотворение, которое, как мне кажется, раскрывает его главный творческий метод…

На лесной непроезжей дороге,

Что давно уже вся заросла,

Уронила мне осень под ноги

Жёлтый лист -

отголосок тепла.

Я шагал по грибы, тишиною

Окружен,

словно тайной земли,

В темных лужицах

рядом со мною

Облаков отраженья брели.

Золотая пора листопада,

Только в этой глуши

и найдешь

Небеса, отражённые рядом,

И рябины осеннюю дрожь.

И шеренги грибов на поляне,

Россыпь спелой брусники

в росе,

Иногда в сумрак бора

заглянет

Лучик солнца

в багряной красе.

Лишь когда уставать станут ноги,

Ввечеру возвращусь я домой,

Всё, что встретил

на старой дороге,

Незаметно войдёт

вслед за мной.

«Все, что встретил», войдет в душу, в стихи: «непроезжие» дороги и родные поля, теплая русская печка и темные окна пустых, остывших изб, запах свежего хлеба, «в огороде спелая смородина» и «словно подрумяненные в печке» красавцы грибы-боровики… Возможно, кто-то спросит: «И всего-то?» Как говорится, чем богаты, тем и рады. Но дай Бог иметь такое богатство каждому.