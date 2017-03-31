Областная общественно-политическая газета
03:49 МСК
Пятница
31 марта 2017 года
Выпуск № 58 (5345)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
За убийство отца житель Рязанской области получил 9 лет 6 месяцев колонии В Рязани ищут очевидцев ДТП Жителю Рязанской области грозит 5 лет колонии за кражу из гаража В Рязанской области расследуют нарушения правил перевозки детей на спортивные соревнования, повлекшие гибель троих детей Завтра в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию
Главная страница / Новости Рязани и области
31.03.2017
Просмотров: 59
Выпуск № 58 (5345) |
Шестнадцатая полоса
Культура
Версия для печати

Чем богаты

Самые искренние, задушевные стихотворные строки посвящены любимому родному краю
Чем богаты

Третья книга Владимира Гусева «Горсть земляники» издания 2016 года содержит, главным образом, стихи, написанные в последнее время.

А до этого были сборники «Из глубины души» (2012) и «Так светел миг…» (2014). При всем понятном желании автора не повторяться он не мог не поместить в новой книге некоторые уже опубликованные стихотворения (прежде всего о родных семейных корнях), так как в них основа его мироощущения и жизненной позиции. Одно из них посвящено деду-фронтовику. Внук гордится тем, что он – «один из миллионов» – погиб героем «при штурме вражьей обороны». Со временем, как можно судить по новому изданию, эта гордость крепнет, но вместе с нею ощущается более глубокое, личное осознание всенародной беды, пришедшей когда-то на нашу землю: «Приснилось мне в ужасном сне, что я погиб на той войне…»; понимание огромной цены, заплаченной за Победу, и прочувствованная в шествии «Бессмертного полка» уверенность в том, что потери не были напрасными:

Я с гордостью
смотрел на внука,
Он в ногу
рядышком шагал,
Священной памяти науку
Он вместе с верой
постигал.

В новой книге развитие коснулось, наверное, каждой из тем, затронутых ранее В.Гусевым. И кажется не случайным, что в отличие от обложек двух его первых сборников, выдержанных в приглушенных скромных тонах, обложка третьего обращает на себя внимание изображением яркой зрелой земляники. Видно, пришла пора определенной творческой зрелости и автора, про которого всего несколько лет назад даже не все хорошие его знакомые знали, что он сочиняет стихи. Приведу одно из стихотворений, которое при всей своей прозрачности и даже как бы невесомости должно оставить в душе читателя ощутимый след:

Осень – светлая пора,
Для души отдохновенье,
Легким дождиком с утра
Остановлено мгновенье.
И глядится дальний лес
В осень светлыми мазками,
И ласкает край небес
Солнца луч под облаками.
Лист местами облетел,
Чуть поблекла позолота,
Спелой клюквою зардел
Мрак соседнего болота.
Ну а там, в седой глуши
Журавли собрались в стаи
И с волнением души
Я за ними наблюдаю.

А может, аппетитная земляника– знак щедрости? Словно преподносит автор читателям – нет, не горсть земляники, этого слишком мало, а целую корзину родной новосельской малины и говорит: «Вот вам все мое богатство, берите, сколько хотите!» Какое же главное богатство в его книжке-корзине? Я думаю: родная деревня. Конечно, в ней присутствует и куда более широкое понимание Родины – это Россия и рязанский край, есенинское Константиново и город Рязань, Богословский монастырь и БАМ… Но самые искренние, задушевные, сокровенные строки – о родных Новоселках. В деревне хорошо в любое время года. И хоть ворчит порою автор в каком-нибудь стихотворении на то, например, что зима все ближе подступает, но всего через несколько страниц он уже бурно ее приветствует: «Здравствуй, наша зимушка, русская красавица»…

В сборнике Владимира Гусева есть стихотворение, которое, как мне кажется, раскрывает его главный творческий метод…

На лесной непроезжей дороге,
Что давно уже вся заросла,
Уронила мне осень под ноги
Жёлтый лист -
отголосок тепла.
Я шагал по грибы, тишиною
Окружен,
словно тайной земли,
В темных лужицах
рядом со мною
Облаков отраженья брели.
Золотая пора листопада,
Только в этой глуши
и найдешь
Небеса, отражённые рядом,
И рябины осеннюю дрожь.
И шеренги грибов на поляне,
Россыпь спелой брусники
в росе,
Иногда в сумрак бора
заглянет
Лучик солнца
в багряной красе.
Лишь когда уставать станут ноги,
Ввечеру возвращусь я домой,
Всё, что встретил
на старой дороге,
Незаметно войдёт
вслед за мной.

«Все, что встретил», войдет в душу, в стихи: «непроезжие» дороги и родные поля, теплая русская печка и темные окна пустых, остывших изб, запах свежего хлеба, «в огороде спелая смородина» и «словно подрумяненные в печке» красавцы грибы-боровики… Возможно, кто-то спросит: «И всего-то?» Как говорится, чем богаты, тем и рады. Но дай Бог иметь такое богатство каждому.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
Битва за Рязань
В Международном профессиональном турнире по смешанным единоборствам ММА хозяева не оставили соперникам надежд на успех
Вячеслав Астафьев
Музыка строф
Композитор Александр Трушин собрал друзей
Валентина Севостьянова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Высокотехнологичные и наукоемкие
За такими предприятиями – будущее региональной промышлености
Светлана Максимова
Общество
Деньги – на городские нужды
Глава Рязани отчитался о работе гордумы
Событие
Творческий подход
Работники дошкольного образования представили свои инновации
Ольга Драган
Событие
Половодье по плану
Ответственные лица отчитались о паводковой ситуации в регионе
Михаил Скрипников
Событие
«Салют, Победа» ждет гостей
На Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни в Рязань приедет поэт-песенник Симон Осиашвили
Вячеслав Астафьев
Общество
Неделя глазами экспертов
Я – избиратель
Голосование станет проще
Сенаторы предложили законопроекты по совершенствованию выборного законодательства
Я – избиратель
Молодежь и выборы
Избирательная комиссия Рязанской области подвела итоги Дня молодого избирателя
Читатель - газета
За разрешением на строительство – в Интернет
Читатель - газета
Материнский капитал – на строительство дома
Читатель - газета
На дачу на электричке
Читатель - газета
На всех одна Победа
РВ ТВ
Нагревают и испаряют
Вейпы: безобидный пар или тонкое оружие табачного лобби?
Димитрий Соколов
Актуально
Штрафы за опасное вождение появятся к лету
«Игра в шашки» и резкое торможение обойдутся водителям в 5 тыс. рублей
Актуально
Цены на жизненно важные лекарства завышают в регионах страны
Но Рязань в числе нарушителей не числится
Творчество
Виртуальная красота
Как научиться создавать ее в компьютерном пространстве
Вячеслав Астафьев
Люди дела
Сила салата
Михаил Скрипников
Спорт
В тройке лидеров
В РязГМУ имени академика И.П. Павлова отобраны финалисты для участия в фестивале «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
Вячеслав Астафьев
Спорт
Битва за Рязань
В Международном профессиональном турнире по смешанным единоборствам ММА хозяева не оставили соперникам надежд на успех
Вячеслав Астафьев
Наши новости
В гости приедет землячка
В Рязани пройдет презентация сборника стихов Анны Бобровской
Вячеслав Астафьев
Наши новости
Ближе к звездам
Юный касимовец на международном уровне рассказал о знаменитом земляке-космонавте
Людмила Иванова
Ищу маму
Ищу маму
Территория закона
Больше возможностей
Средства материнского капитала можно будет потратить на покупку автомобиля
Территория закона
«Зацеперы» в законе
Марина Шерфединова
Территория закона
Вопрос прокурору
Имя в истории
Фикрят Табеев
В марте 1928 года в селе Азеево родился один из самых знаменитых в мире представителей татарского народа
Ирина Сизова
Инициатива
Увековечить имя
Основоположник российского инженерного образования А.С. Ершов учился в Рязанской гимназии
Дата
31 марта 1635 года
в Шотландии родился генерал и контр-адмирал русской службы Патрик Гордон, один из самых верных соратников Петра Великого в первые годы его царствования.
Ирина Сизова
Наше время
Спонтанно, весело, «вкусно»!
Как потенциальный повар стал перспективным юмористом
Елена Серебрякова
Наше время
«Конг: Остров Черепа»
Елена Серебрякова
Наше время
Рязанские молодые мамочки учились предпринимательству
Для них прошел мастер-класс «Как выйти из декрета в свой бизнес?», организованный в рамках программы «Ты – предприниматель».
Елена Серебрякова
На здоровье
Источник раздражения
Если краснеет и зудит кожа, текут слезы, мучает чихание, наблюдаются отек и проблемы с дыханием, пора провериться на аллергию
Людмила Иванова
Проверено на себе
Утро – в бассейне, лето – на велосипеде!
Людмила Иванова
Стиль жизни
Живая живопись,
или Когда вдохновение дарит природа
Ольга Драган
Фотовзгляд
На дворе март
Вернисаж
Города в акварели
В галерее «Люди» работает выставка Павла Попова
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы