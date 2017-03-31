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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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Не ради наград и славы

Рязанцы активно осваивают современные адаптивные технологии и обмениваются опытом
Не ради наград и славы

В Ханты-Мансийске прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная инклюзивному образованию. Она проводилась в соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ под эгидой Министерства спорта России. Рязанскую область на этом высоком форуме представлял директор Михайловской ДЮСШ «Метеор» Дмитрий Медведев. Сразу же по приезде домой он поделился своими впечатлениями и рассказал о будущих планах.

 – Дмитрий Вячеславович, как вы считаете, почему местом проведения конференции был выбран далекий северный город Ханты-Мансийск?

Д.М. – Надо сказать, несмотря на Север, погода там была чудесная, лютые морозы отступили, чувствовалось приближение долгожданной весны. Я увидел современный город, меня поразила развитая спортивная инфраструктура. Именно там функционирует всероссийский адаптивный центр «Югра» – флагман национального паралимпийского движения. Оттуда вышли лучшие спортсмены-паралимпийцы, завоевавшие немало золотых, серебряных и бронзовых медалей. Поэтому в Ханты-Мансийске была проведена конференция, на которой присутствовали руководители всех спортивных учреждений страны, представители общественных организаций и органов государственной власти субъектов РФ.

 – А какова тема конференции?

Д.М. – Научно-практическая конференция называлась «Вопросы организации совместных (инклюзивных) занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и здорового населения». Мы собрались, чтобы обобщить накопленный опыт и выработать предложения для разработки нормативно-правовых документов, регулирующих возможность организации инклюзивных занятий для здоровых людей и людей с ограниченными физическими возможностями.

 – Как была построена работа конференции?

Д.М. – Мы работали четыре дня, после пленарного заседания и пресс-конференции каждый мог принять участие в работе секций и «круглых столов» по темам: «Инклюзивный процесс в адаптивном спорте», «Физическое воспитание как основа для организации инклюзивных занятий». Также было организовано посещение открытого турнира по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов», где соревновались спортсмены с инвалидностью и здоровые спортсмены.

 – В спортивном комплексе «Метеор», которым вы руководите уже семь лет, постоянно проводятся занятия с инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями. А почему вы стали развивать это направление?

Д.М. – В Михайлове есть знаменитый экономический колледж-интернат, в котором обучаются ребята из всех регионов Российской Федерации. Следовательно, на базе нашего учреждения целесообразно было создать областной адаптивный центр спортивной подготовки для инвалидов и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Более ста пятидесяти инвалидов, в основном это студенты МЭКИ, занимаются там различными видами спорта, участвуют в спортивных соревнованиях и фестивалях, посещают спортивные сборы. Тем, кто выполняет нормативы, присваивают звание «Мастер спорта России» и «Кандидат в мастера спорта». В прошлом году Алексей Лисовой стал мастером спорта, удостоверение кандидата в мастера спорта получил Алексей Павлов. Вместе с ними в одном спортивном зале тренировались борцы греко-римского стиля Николай Чернов, Андрей Иванов и Вадим Гранков. Недавно в городе Воронеже проходило Первенство Центрального федерального округа среди юниоров до 21 года. По итогам соревнований эти ребята стали победителями и выполнили требования и условия для присвоения звания мастер спорта России.

 – Какие проблемы обсуждались на этом научном форуме?

Д.М. – Инклюзии – это совместные занятия здоровых людей и инвалидов. И когда лица с ограниченными физическими возможностями зачисляются в спортивные группы, где преобладают здоровые дети, закономерно возникают вопросы: а как в таком случае выстраивать тренировочный процесс, на какие учебные элементы следует обращать внимание? Кроме того, существующие нормативно-правовые акты не совсем ясно регулируют организационные моменты и отношения правовых субъектов. Многие тренеры-преподаватели не обладают достаточными знаниями и компетенциями для работы в таких группах. Сказывается также недостаточное количество методических пособий и рекомендаций, посвященных тренировочным процессам адаптивных технологий. И тем не менее, позитивные изменения происходят. Михайловские тренеры, я об этом рассказывал в своем выступлении, накопили уникальный опыт при работе с детьми-инвалидами, они разработали авторские образовательные программы. Учебно-тренировочный процесс основан на системе утренних и вечерних занятий. Опытные инструкторы отрабатывают сначала развивающие элементы, а затем оттачиваются силовые приемы, характерные для видовых дисциплин. Благодаря такому подходу Татьяна Дунаева и Ксения Ильина завоевали наибольшее количество первых мест в настольном теннисе, бочче, дартсе, а инвалид-колясочник Даниил Пак принял участие практически во всех состязаниях по пауэрлифтингу и армрестлингу.

 – Что, на ваш взгляд, необходимо для полноценных занятий спортсменов-инвалидов?

Д.М. – Разумеется, упорство спортсменов и мастерство наставников, но не надо отрицать и материально-техническую базу. В нашем регионе, как и во всей стране, действует государственная программа «Доступная среда». Благодаря ей, в ДЮСШ «Метеор» оборудованы специальные тренировочные залы, установлены пандусы для колясочников, в бассейне сооружен ручной подъемник. Для перевозки инвалидов-колясочников есть специализированный автобус, и мы таким способом можем принимать участие во всех региональных и всероссийских соревнованиях.

Александр Федосеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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