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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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Битва за Рязань

В Международном профессиональном турнире по смешанным единоборствам ММА хозяева не оставили соперникам надежд на успех
Автор фото: Александр Королев | Битва за Рязань
Фото: Александр Королев.

Организаторы соревнований – клуб смешанных единоборств «Арта» совместно с федерацией смешанного и боевого единоборства Рязанской области. Вид спорта для Рязани молодой, только начинает развиваться, поэтому устроители спортивного шоу постарались действо организовать таким образом, чтобы и участникам было удобно, и зрителям комфортно, и почетных гостям все бои на ринге хорошо видны. Для этого площадкой избрали Ледовый дворец спорта «Олимпийский».

Многочисленные зрители Ледового дворца спорта «Олимпийский» наблюдали восемь захватывающих поединков с участием выдающихся бойцов из Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Калининграда, Украины и США. Главным событием вечера стала схватка между Николаем Савиловым (клуб «Арта», Рязань) и Джеффом Монсоном (США), завершившаяся ничьей. Борьба была больше позиционной. Зрители считают, что просто два таких «монстра» смешанных единоборств не могли себе позволить биться по полной, схватка могла бы завершиться для одного из них печально. Задача была другая – показать зрителям тех, о ком слагают легенды.

Среди почетных гостей на турнире присутствовали врио губернатора Николай Любимов, заслуженный мастер спорта России по боксу, Олимпийский чемпион, регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Александр Поветкин, экс-чемпион мира по версии ММА Роман Земцов. Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова приняла участие в церемонии награждения победителей.

Большинство поединков в «Битве за Рязань» завершилось досрочно нокаутами, удушающими приемами либо отказом спортс­мена продолжать бой. В числе победителей из рязанцев – Алексей Ловняев, Виталий Косицын и Артем Груздов (клуб «Арта»), а также Расул Нуров (РВВДКУ). Вничью завершился поединок рязанца Евгения Березина и калининградца Антона Лесового. Победителя не выявил даже экстра-раунд. Владимир Колясов (клуб «Торпеда», Рязань) и Айк Гаспарян (клуб «Евпатий Коловрат», Спасск-Рязанский) хоть и уступили соперникам, но приобрели опыт, который обязательно пригодится в дальнейших турнирах.

В Рязани развивать смешанные единоборства будет несложно. В регионе накоплены хорошие традиции побед на различных соревнованиях, включая европейские и мировые чемпионаты по спортивной борьбе, армейскому рукопашному бою, самбо, дзюдо, боксу и универсальному бою.

– Успех на ринге для бойцов ММА складывается из множества качеств, – говорит тренер клуба «Арта» Роман Гавриков. – Поэтому вид спорта и называется – смешанные единоборства. Нужна хорошая физическая подготовка, выносливость и отличное владение техникой. Все это вместе и еще немного везения приводит к победе. Бойцы клуба «Арта» всеми необходимыми качествами обладают, поэтому главные победы на профессиональном ринге у них впереди.

Президент федерации ММА Рязанской области Алексей Бурдючкин поблагодарил за успешное проведение турнира партнеров и зрителей, ведь без них, по мнению Алексея, такой зрелищный праздник вряд ли получился бы. Организаторы заверили зрителей в том, что успешно прошедшая первая «Битва за Рязань» обязательно будет продолжена.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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