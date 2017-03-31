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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
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В тройке лидеров

В РязГМУ имени академика И.П. Павлова отобраны финалисты для участия в фестивале «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
Автор фото: Вячеслав Астафьев. На фото: Победители и призеры соревнований по летнему многоборью ГТО в командном зачете
Фото автора.
На снимке: Победители и призеры соревнований по летнему многоборью ГТО в командном зачете

Соревнования в федеральных округах показали, что студенты Рязанского медицинского университета по таким видам спорта, как летнее многоборье ГТО, волейбол, баскетбол, настольный теннис, дартс и плавание, занимают среди медицинских и фармацевтических вузов ЦФО первые и вторые места и находятся на лидерских позициях в стране.

В минувшие выходные на соревнованиях в Ряз­ГМУ определились финалисты по настольному теннису и летнему многоборью ГТО. Команда по настольному теннису одержала заслуженную победу, обыграв каждую из пяти сборных соперников (из Иванова, двух вузов Москвы, Смоленска и Курска) со счетом 3:0. Отличные результаты показали и легкоатлеты, которые преодолели все испытания летнего многоборья ГТО и в итоге заняли в общекомандном зачете 1 место.

– Осталась небольшая неудовлетворенность от того, что нашим баскетболисткам не удалось выйти в финал, – говорит ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, профессор, посол ГТО в регионе Роман Калинин. – В прошлом году баскетбольная команда девушек отыграла на фестивале хорошо. И в ТОП-32 «Лиги Белова» они выходили. В этом году смена поколений произошла. Многие выпустились, играли молодые, но, несмотря на 3 место (в финал выходят первые две команды), они в Казань не попали. Немного не дотянули и заняли 3 место гиревики. Шахматисты были четвертыми в Воронеже. Но провальных видов у нас нет, все выступили ровно. Это говорит о том, что в вузе ведется системная работа.

В летнем многоборье ГТО среди девушек бронзовую награду завоевала студентка РязГМУ, будущий стоматолог Екатерина Олейникова. Про таких, как она, говорят киношными фразами: «Отличница, активистка, спортсменка».

– Я прыгнула с места 2 метра 40 сантиметров, качнула пресс 86 раз и пробежала 1 километр за 3 минуты 33 секунды, – рассказывает призерка Екатерина Олейникова. – В Рязань приехала учиться из Тулы. Еще в школе начала заниматься легкой атлетикой. Да и баскетбол мне очень нравится. Танцами также со школы занимаюсь. Мне кажется, такие фестивали очень полезны не только для здоровья и защиты спортивных интересов нашего вуза. Своим примером я увлекаю в занятия спортом других наших студентов, а это очень важно.

– Наши спортсмены выступили очень достойно на этих соревнованиях, – говорит тренер по летнему многоборью ГТО Иван Мазикин. – Прошла очень большая рокировка в команде. В прошлом году наши сильные спортсмены выпустились, и в этом году была вся надежда на нашу молодежь. Все виды были у нас ровными, результаты были ожидаемы. Надеюсь, что в Казани будем в призерах.

У руководства медицинского вуза и тренерско-преподавательского состава есть немалые трудности в подготовке спорт­сменов. Впрочем, это имеет отношение ко всему студенческому спорту России.

– Специфика студенческого спорта в неспортивных вузах не только в таком коротком пятилетнем цикле, но и в том, что учиться не так просто, – говорит ректор Роман Калинин. – Мы не можем дать студентам каких-то серьезных поблажек. Мы выпускаем врачей, и человек прежде всего должен быть готов к тому, чтобы лечить. Конечно, здесь сложнее и мотивировать ребят дополнительно, и в хорошем смысле заставлять их тренироваться, и учиться, конечно. Мы стараемся мотивировать всем – от решения каких-то бытовых вопросов по приобретению качественной экипировки, спортивного питания, предоставления всех необходимых условий для тренировки. Даем и денежные премии победителям и призерам. Размер не меньше месячной стипендии. И тренеров тоже премируем. У нас для тренеров есть эффективные контракты, и при выполнении воспитанником норматива кандидата в мастера спорта или мастера спорта тренер получает внушительную надбавку за каждого специалиста. Сейчас мы ищем хорошего тренера по гиревому спорту.

Заключительные игры II этапа Всероссийского фестиваля «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» среди медицинских и фармацевтических вузов ЦФО завершились награждением спортсменов. Команды-победители, занявшие первое и второе места, кроме приглашения на финал в Казань, получили памятные медали и кубки.

– Наш университет, выступая в 9 видах спорта 11 командами, вышел в финал в составе 7 команд, – говорит заведующий кафедрой физического воспитания, доктор медицинских наук Владимир Прошляков. – Это результат хороший. В прошлом году на финал в Санкт-Петербург ездили 6 команд. Мы в итоге заняли второе место после Алтайского медицинского университета. В этом году с Алтая приедет 8 команд, из Волгограда и Рязани – по семь команд. Получается, что по результатам соревнований в федеральном округе мы в тройке сильнейших.

Награждение провел ректор РязГМУ, профессор Р.Е. Калинин: «Участие в Фестивале спорта – это очень хороший стимул для спортсменов. Уверен, для вас эти соревнования, полные эмоций и побед, останутся в памяти на долгие годы! Всем, кто прошел в финал, желаю успехов!»

Результаты выступлений спортсменов

Настольный теннис (общекомандный зачет)

1. Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова – 10 баллов;

2. Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – 8 баллов;

3. Курский государственный медицинский университет – 7 баллов.

Летнее многоборье ГТО (общекомандный зачет)

1. Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова – 847 баллов;

2. Тверской государственный медицинский университет – 807 баллов;

3. Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – 797 баллов.

Летнее многоборье ГТО (девушки)

1. Бондарева Лидия (ИГМА) – 242 балла;

2. Гришина Валерия (РязГМУ) – 241 балл;

3. Олейникова Екатерина (РязГМУ) – 240 баллов.

Летнее многоборье ГТО (юноши)

1. Анеликов Андрей (ПМГМУ) – 203 балла;

2. Пикушин Илья (РязГМУ) – 190 баллов;

3. Грачалов Антон (ТГМУ) – 190 баллов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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