Сила салата

Недавно Рязань посетил легендарный чемпион по боям без правил Джефф Монсон. Это стало возможным, частично благодаря… салатам из свежих овощей, которые производятся в деревне Лужки, что недалеко от Льгова. Но обо всем – по порядку.

Юрий Фокин родился и вырос в Рязани и только потом, уже в достаточно зрелом возрасте, перебрался в село. С самого детства он начал серьезно заниматься борьбой. Тогда выбора особенно не было, и первым освоенным единоборством стала вольная борьба. Но в жизни это пригодилось, когда Юрий впоследствии увлекся бразильским джиу-джитсу, грепплингом и в итоге пришел к формату боев без правил. Долго ли коротко, но спортивная карьера привела его сначала к педагогике и очень результативной тренерской работе, а затем и к организации своего собственного дела, которое тесно вплетено в общественную деятельность. Цех по производству салатов под Рязанью появился тринадцать лет назад. Почти сразу здесь было создано три десятка рабочих мест. Выбор места был не случаен. Вокруг расположено множество частных домохозяйств с крупными огородами. Юрий изначально сделал ставку на закупку свежих овощей у местных жителей, которые выращивают их без пестицидов, на натуральных удобрениях. А рецептуру разрабатывает сам.

– Мне довелось поездить по разным странам мира – по Европе, по средиземноморским регионам, по Азии, где широко развита культура приготовления сырых овощей и зелени, – рассказывает Юрий Фокин. – Готовить мне нравилось всегда, но так уж вышло, что особенно заинтересовали рецепты салатов. Конечно, секретами искусства составления овощных смесей никто просто так не делился. Приходилось присматриваться, учиться, действовать методом проб и ошибок, доставать специальную литературу, чтобы освоить те или иные салаты. Параллельно надо было понять, какие продукты будут востребованы рязанцами, как мы сможем удовлетворить вкусы.

Р.В. – Тяжело было подыскивать персонал, помещение?

Ю.Ф. – Людей удалось найти практически сразу. Все они местные, работящие, проблем вообще никаких нет. Есть в нашем коллективе только один гастарбайтер, он и грузчик, и сторож, у которого, кстати, с документами все в порядке, он уже давно наш, обрусел практически полностью. Помещение построили самостоятельно, с магазинами и торговыми сетями отношения сложились сразу. Мы предложили качество, интересные рецепты с разными вкусами, салаты на основе капусты, моркови, лука и фасоли. Всего сейчас у нас около десятка наименований только наиболее востребованных. Поскольку у нас есть все необходимое оборудование, соблюдаются все профессиональные технологические нормы, то мощность цеха в сутки достигает четырех тонн разнообразных салатов. По сырью ставка изначально делалась также на местный продукт. В окружающих селах и деревнях замечательно сохранилась культура огородничества. Местные жители смогли гарантировать выращивание необходимого количества овощей и зелени для нашего производства. А в межсезонье они нас очень выручают, отпуская плоды своих трудов уже из собственных погребов и подполов. А ближе к летнему периоду наступает черед закупать овощи из южных регионов страны.

Р.В. – Повлиял ли кризис на рынки сбыта?

Ю.Ф. – Не особенно сильно. Прошлый год был для нас тяжелым, но мы выстояли, а в этом году ситуация налаживается. Салаты уже в расфасованном виде у нас берут крупные торговые сети, даже из других регионов приезжают за крупными партиями нашего продукта. Его ценят за экологическую чистоту и отсутствие консервантов в составе.

Р.В. – А теперь о другом. Насколько помогает салатный бизнес развивать детско-юношеский спорт?

Ю.Ф. – Без поддержки со «стороны салатов», без их популярности среди людей, мы, то есть я и еще группа тренеров, вряд ли могли что-либо существенное сделать. Мои друзья, которые тоже имеют свой бизнес, как и я, вкладываются в общее дело. Конечно, суть не только в бизнесе. Главное, это люди. Подобралась отличная команда наставников в области единоборств. У нас в регионе уже несколько лет функционирует молодежный спортивно-патриотический клуб «Витязь». Его организовали мы с единомышленниками. У нас тренируются ребята как местные, так и рязанскую молодежь есть возможность тренировать. Я смотрю на спортивную подготовку подрастающего поколения, особенно в единоборствах, не так, как это принято делать в «государственных» спортшколах. Дело в том, что у детей и подростков неравномерно и абсолютно непредсказуемо «созревает» мышечная система, а также умение владеть ею. Так что к каждому требуется индивидуальный подход. Очень часто, если ребенка родители отдали в секцию, а он там не начинает сразу же бурно прогрессировать, то тренер просто исключает его из состава.

И ребенок остается обиженным, перестает верить в себя. Происходит такое потому, что в традиционной спортивной системе требуется четкий результат сразу, давят на поиск «талантов» и прочее. Так делать нельзя. Ведь бывает, что подросток даже шесть лет подряд ходит в секцию, работает в поте лица, набирается опыта, но успехов не показывает, а потом наступает поворотный момент, и он начинает любых противников просто «рвать» на соревнованиях, даже за пределами своей весовой категории. Благодаря персональной системе тренировок, тому, что для нас каждый наш ученик ценен, вне зависимости от его сиюминутной спортивной формы, удалось, я считаю, достичь таких успехов, которыми мы можем похвастаться сейчас. Наши ребята и девушки регулярно побеждают на национальных и международных первенствах по бразильскому джиу-джитсу, грепплингу, даже в боях без правил по специальному стандарту для подростков. Буквально на днях одна из наших девочек привезла серебряную медаль «мира», уложив там множество соперников, а в финальном для нее бою победила полячку. А у поляков, заметим, серьезная бойцовская школа.

Р.В. – Много средств уходит на поддержание секции?

Ю.Ф. – Разумеется, одни поездки чего стоят, а еще нужно тренировочное оборудование, но спасибо бизнесу, который дает не только работу для сельчан, но и средства на развитие спорта. Во Льгове, в местном ДК, мы закончили оборудование полноценного зала для тренировок по самым высоким стандартам. Здесь теперь есть полный набор тренировочных татами, и даже самый настоящий полноценный октагон, то есть восьмиугольный ринг с сеткой. Дальше мы будем ставить не только обычные, но и специальные тренажеры для прокачки борцов, дополнительное оборудование, закончим все в этом году.

Р.В. – Имеете ли вы отношение к соревнованиям по ММА с участием Джеффа Монсона, которые прошли недавно в Рязани?

Ю.Ф. – Самое непосредственное. Именно нашими трудами и во многом за счет побед наших ребят на престижных международных соревнованиях удалось добавить Рязань на карту сообщества российского ММА. Именно за счет огромной спортивной работы и славы, которую добыли наши воспитанники в предыдущие годы, удалось организовать очень серьезный турнир у нас. Наши ребята и девчата смогли не только увидеть поединки мирового уровня, но и пообщаться со множеством взрослых, состоявшихся спортсменов. Взять у них автографы. Вот это и есть, на мой взгляд, настоящее спортивное, патриотическое воспитание, когда для детей и подростков организуется погружение в интересную для них тему здесь, на их малой родине.