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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Восьмая полоса
Творчество
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Виртуальная красота

Как научиться создавать ее в компьютерном пространстве
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Виртуальная красота
Фото автора.

Есть на одном из факультетов Рязанского радиотехнического университета кафедра информационных технологий в графике и дизайне. Обучаются на ней не больше сотни парней и девушек, которых после окончания учебы с нетерпением ждут в анимационных студиях, телекомпаниях, рекламных фирмах. По мнению профессоров кафедры, специалисты подобного профиля сегодня – на вес золота.

Буду делать мультики

Любимое занятие Яны Сергеевой в детстве – смотреть мультики. Ребенок не просто любовался храбростью Зайца в «Ну, погоди!» или сочувствовал Вороне, у которой Лиса обманом утащила кусок сыра. Маленькую Яну интересовал процесс создания мультфильмов. В школе она стала рисовать любимых сказочных персонажей, но не таких, которые были в мультиках, а в ее представлении.

– Когда пришло время выбирать профессию, папа мне посоветовал поступать в радиоуниверситет, который сам окончил, – говорит студентка 5-го курса РГРТУ Яна Сергеева. – Пять лет учебы пролетели быстро. Сейчас я уже могу создать свой небольшой фильм с зарождения идеи, с проработкой сценария, основных линий действия и персонажей в виде зарисовок, раскадровок, изобразить персонажей в двухмерной и даже трехмерной среде. Мне уже по силам создать короткометражный мультипликационный фильм.

До выпуска Яне учиться больше года. Работать она мечтает в анимационной студии. Яна надеется, что выбирать место работы будет она, поскольку очень любит дело, которому обучается, и пока у нее в зачетке «пятерки». Профессора кафедры Яну хвалят и говорят, что качественно усваивать материал ей помогает огромное желание освоить профессию.

Кафедра перспективных специальностей

На кафедре информационных технологий в графике и дизайне две специальности: «Анимация и компьютерная графика», а также «Графический дизайн». Возглавляет кафедру доктор технических наук, профессор, Почетный работник науки и техники РФ Ранас Ганеев. На кафедре трудятся профессора и преподаватели, в Рязани хорошо известные. Среди них телережиссер Николай Царев, скульптор Раиса Лысенина, художник Валерий Бауков, фотограф Елена Уварова.

– Графический дизайн сегодня – перспективный выбор для молодежи, – говорит профессор кафедры Николай Царев. – Дизайнер работает на стыке художественной и технической сфер творчества, придавая новым продуктам эстетическое совершенство и высокие потребительские свойства. Сегодня информационные технологии открыли широчайшие перспективы применения графического дизайна в верстке, веб-дизайне, трехмерной графике и анимации.

Анимация и компьютерная графика – одно из самых молодых направлений творческой деятельности, которое активно развивается в различных сферах искусства. Анимация и компьютерная графика – это соединение художественного, музыкального и режиссерского творчества на базе информационных технологий. Объектами профессиональной деятельности являются авторские произведения искусства.

В царстве Аполлона

Профессора ВГИКа, которые приезжают из Москвы принимать у студентов РГРТУ дипломные проекты, не скрывают удивления от того, что рязанцам довелось изучать предмет под названием «Скульптура и пластическое моделирование», да еще у заслуженного художника РФ, Почетного члена Российской академии художеств, скульптора Раисы Лысениной, пользующейся большим авторитетом у профессионального сообщества России.

– Я родилась с куском глины, – шутит про себя Раиса Алексеевна. – Студенты, которых я обучаю, вряд ли станут скульпторами. Для этого надо работать ежедневно не меньше 4 часов, а у них по учебному плану 6 часов занятий в месяц. Но они уже прекрасно знают анатомию человеческого тела, и это им здорово поможет в основной профессии. Когда начинаешь общаться с молодыми, они говорят, что хотели бы у нас учиться, но им никто про нашу кафедру не рассказывал. Сейчас дизайнеров полно, но они работают в программах, скаченных из компьютера, и даже не понимают, чем отличается декоративно-прикладное искусство от народного. Это дилетанты. Тому повезло, у кого был рядом хороший коллега или наставник. А вообще-то это серьезнейшая профессия.

Один из воспитанников Раисы Лысениной – Олег Сорокин успешно окончил обучение и даже немного преподавал на кафедре, но, видимо, для другого родился. Сейчас он считается одним из лучших специалистов в своей профессии по стране, работает за компьютером дома, а заказы получает из многих городов России. Некоторые выпускники предпочли после получения диплома продолжить обучение во ВГИКе, а потом – кто преподавать там остался, а кто и фирму свою в Москве создал.

Воспитываем кадры

Павел Соловцов окончил РГРТУ в 2015 году. Его специальность – «Художник компьютерной графики и анимации». Как говорит Павел, трудоустроиться без стажа по специальности выпускнику сегодня не просто. Руководители многих предприятий предпочитают брать на работу опытных специалистов. В «Рязанских ведомостях» сложилась многолетняя традиция подготовки кадров внутри редакции. Многие выпускники сумели быстро адаптироваться в профессии благодаря поддержке опытных коллег. На фестивале «Вся Россия» в Дагомысе опыт газеты в подготовке собственных кадров был отмечен коллегами из других регионов и Союзом журналистов России.

– В коллективе меня встретили приветливо, – говорит Павел. – Объяснили, чем нужно заниматься, ознакомили с компьютерными программами по верстке, в которых предстоит работать. Верстку мы в университете почти не изучали, многое было для меня новым. Но коллектив, условия работы и, главное, перспективы мне очень понравились. Надеюсь на то, что профессия меня не разочарует, а я окажусь полезным редакции.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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Но Рязань в числе нарушителей не числится
Сила салата
Михаил Скрипников
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