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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Седьмая полоса
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Цены на жизненно важные лекарства завышают в регионах страны

Но Рязань в числе нарушителей не числится

Генпрокуратура России подвела итоги проверок в системе здравоохранения за 2016 год и проинформировала Минздрав о состоянии законности в сфере обращения лекарственных средств. Как рассказал «Известиям» официальный представитель ведомства Александр Куренной, результаты по-прежнему свидетельствуют о многочисленных нарушениях – более 84 тыс. в 2016 году.

В Еврейской автономной, Костромской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Ульяновской областях и других субъектах не учитывались необходимые объемы медицинской помощи и ее финансового обеспечения.

В Калмыкии меньше четверти пациентов-льготников в прошлом году были обеспечены необходимыми препаратами. При потребности ежегодного финансирования в 300 млн рублей на лекарственное обеспечение льготной категории граждан минздрав республики заключил госконтракты лишь на 67 млн. Ненадлежащее обеспечение лекарствами лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, выявлено прокурорами Забайкальского края, Волгоградской, Курской, Липецкой, Псковской областей.

В ходе проверки родильного дома № 10 прокурор Воронежа установил, что не всем детям, родившимся от матерей – носителей вирусного гепатита В, проведена экстренная профилактика. Из 19 пятеро не получили специфический иммуноглобулин из-за отсутствия препарата в учреждении. Прокуратура города внесла представление главному врачу больницы. В итоге все необходимые препараты закупили и детям была проведена профилактика.

Самое распространенное нарушение по всей стране –завышение цен на лекарства из списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Повсеместно прокуроры вынуждены принимать меры в связи с завышением предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарства, включенные в этот особый перечень.

Прокуроры Кемеровской области установили, что в аптечных пунктах препараты «Аскорбиновая кислота», «Ибупрофен», «Панкреатин», «Парацетамол» реализовывались с надбавкой в размере 55% при разрешенной в 30%. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении за «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».

Многие аптечные и медицинские учреждения не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, правила хранения и использования лекарственных средств и медицинских изделий, порядок их отпуска. В ряде регионов прокуроры направили в суды исковые заявления об ограничении доступа к интернет-сайтам, реализующим лекарственные препараты.

Всего в 2016 году прокуроры выявили более 84 тыс. нарушений в сфере здравоохранения. Для их устранения было внесено 643 протеста и свыше 15,5 тыс. представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 20 тыс. человек, в суды направлено более 10 тыс. заявлений, к административной ответственности привлекли 4691 человека, предупреждено о недопустимости нарушения закона более 1,2 тыс. должностных лиц, возбуждено 148 уголовных дел.

Минпромторг совместно с Минздравом, Минэкономразвития, Минфином и ФАС принимают меры, чтобы не допустить прекращения производства дешевых отечественных лекарств, входящих в перечень ЖНВЛП. В том числе за счет субсидирования производителей фармацевтических субстанций и госрегулирования предельных отпускных цен на указанные препараты.

Материалы предоставлены редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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