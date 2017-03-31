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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
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Нагревают и испаряют

Вейпы: безобидный пар или тонкое оружие табачного лобби?
Автор фото: Димитрий Соколов | Нагревают и испаряют
Фото автора.

«Отродясь такого не было – и вот опять» – фраза известного политического деятеля вспоминается, когда приходит очередная напасть. Казалось бы, только-только удалось обуздать курение спайсов, делавших людей невменяемыми, и вот уже вместо курения распространяется «парение».

Молодежь с присущим ей легкомыслием и жаждой нового подсаживается на вейпы – электронные трубки и сигареты, так называемые испарители. Сначала казалось – ничего страшного, дурное поветрие скоро пройдет. Пока не начали открываться повсеместно магазины продаж дурманящей электроники. В них люди приходят с друзьями, целыми группами, обсуждают ароматы – эдакий парфюмерный клуб для любителей выпустить пар.

Наркологи замечают, что парение быстро входит в моду. Жидкости для вейпов распространяются на дискотеках, в клубах, их оборот никак не регулируется законодательно, потому что эти вещества не приравнены ни к опасным, ни к наркотическим. На этикетках заманчивые названия: «Ванильное небо», «Корсар», «Пятый элемент», вот только их состав не расшифровывается. Рекламодатели преподносят этот продукт как замену сигаретам, волшебное средство для тех, кто хочет бросить курить. Ароматы, образующиеся при испарении жидкости, на 95% безвредные, внушают они. Слоган «пари и не парься» летит в молодежную среду. Видеоролики под музыку гуляют в Интернете.

– На наш взгляд, это бизнес. Причем построенный на здоровье населения, – высказывает свое мнение Александр Шишков, главный детский нарколог министерства здравоохранения Рязанской области. – Чем больше нас пытаются убедить в Интернете, что электронные трубки безвредные, тем сильнее это смахивает на раскрутку товара, продажа которого выгодна табачным компаниям, – они приучают людей к курению сигарет. Хочу предостеречь: никотин в жидкостях присутствует, и он вызывает привыкание.

Ольга Баранова по своей инициативе проводит в учебных заведениях уроки трезвости. Влиянием испарителей на здоровье она начала интересоваться на заре их появления. Ее вердикт однозначный – вред, и только вред. Во время бесед со школьниками и студентами Ольга не устает опровергать миф о том, что электронные сигареты помогают освободиться от никотиновой зависимости.

– Уже есть статистика: из 100 курильщиков только двое бросают, остальные побалуются и опять переходят на обычные сигареты. Это я наблюдала в фирме, где работала. На моих глазах почти все курящие мужчины прошли этот путь (от обычной сигареты к электронной и опять к обычной), и никто из них в итоге не бросил курить.

Учителя школ в растерянности – не могут образумить юных обладателей электронных сигарет. Дети задают обескураживающий вопрос: «Почему пользоваться ими нельзя, если их продажа несовершеннолетним не запрещена?»

– Первое, что я слышу от учителей, когда провожу «Уроки трезвости», – это просьбу воздействовать на ребят, – продолжает Ольга Баранова. – Дошло до того, что дети могут открыто «парить» на переменке, не стесняясь старших.

Какие времена – такие и нравы! Помню, в моем пионерском детстве выговор можно было получить за неправильно повязанный пионерский галстук. А сейчас хоть кальян не парте ставь – никого не удивишь.

– Есть точные доказательства вредности вейпов, – говорит главный детский нарколог минздрава области Александр Шишков. – Эксперимент поставили на крысах. Одна группа грызунов находилась под воздействием пара, другая – нет. Через два с лишним месяца произвели вскрытие. У всех крыс в первой группе выявили заболевания легких вплоть до отека. Спайсы тоже пытались представить как замену сигаретам. Каждое курительное вещество по отдельности вроде бы безобидное, а в совокупности получается синтетическая марихуана, разрушающая нервную систему. Любые добавки могут вноситься и в вейпы – регламенты на их производство отсутствуют. То, что мы наблюдаем сейчас, – это замена одного психотропного вещества другим, не менее опасным.

Эксперты убеждены: вредны не жидкости сами по себе, а те летучие соединения, которые возникают в результате «парения».

– Когда состав начинает нагреваться, вещества превращаются в токсичные яды, негативно влияющие на легкие и репродуктивную систему. В легких накапливается жидкость, а в генах запускаются механизмы мутации, – добавляет Ольга Баранова. – Чем дольше и сильнее электронная сигарета нагревается, тем больше выделяется ядов. Иногда концентрация вредных веществ возрастает в 10 раз. Но при этом производители, конечно же, молчат.

Неужели ни Росздравнадзор, ни Роспотребнадзор не заинтересованы в ограничении распространения вейпов. «Ведь у нас даже к выпуску конфет есть требования, а всякие жидкости, испарениями которых человек дышит, производятся без контроля, без нормативов», – недоумевает глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

– Я думаю, что мы, наркологи, все-таки достучимся до людей, принимающих решения, – надеется Александр Шишков. – Говорить, что нас совсем не слышат, было бы неправильно. Мы потратили немало времени на то, чтобы отрегулировать оборот дезоморфина, и результат все-таки получили, отпуск препаратов в аптеках происходит только по рецептам. Надеемся, что и с электронными трубками порядок наведем.

Проект Федерального закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака», уже внесен в Госудуму. Цель законодателей – добиться таких же ограничительных мер для «парилок», как для сигарет, включая запрет на их продажу несовершеннолетним, ограничение рекламы и запрет на «пускание пара» в общественных местах. Однако еще важнее донести до молодых людей достоверную информацию о вреде «сладкого пара».

– Я заметила, что лучше всего действуют на подростков не картинки с печальными последствиями «рака легких» или фото изуродованного лица от взорвавшейся сигареты, а высмеивание процесса курения, – делает вывод общественный лектор Ольга Баранова. – Ведь у молодежи здоровье по приоритетности стоит где-то на 15-м месте, в юном возрасте о нем не слишком задумываются и даже, ради интереса, испытывают его на прочность. А вот быть тем, над кем будут смеяться, – этого ребята боятся больше всего.

Свою просветительскую лепту готова вносить и Русская православная церковь. Несколько лет назад в Рязанской епархии создан отдел по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью. Иногда молодые люди недоумевают: к чему запреты? В церкви возжигают ладан, а курительный пар – тоже своего рода благовония. Священники, конечно же, объясняют разницу. А говоря о духовном, подчеркивают, что благовония в храме – это символическое подношение к Господу во время молитв, в то время как вдыхание всяких паров и дымов – это одурманивание, способ ухода от реальности и блажь. Церковь признает существование невидимых миров, населенных не только святыми, но и падшими духами. Так что всякий раз, зажигая сигарету, нужно задумываться – какие бесплотные силы захотят разделить твой «кайф».

– В западных СМИ часто говорят о том, что представители «табачного лобби» на самом деле выступают против вейпов, так как они отнимают у них рынок, так ли это на самом деле?

Точка зрения

Геннадий Онищенко,
бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы:

– На самом деле, было бы странным, если бы они реально выступали против того, что они сами производят, развивают и пытаются внедрить в те страны, где оборот табака был ограничен после разработки Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2003 году и принятия соответствующих законов в странах, участвующих в ней.

Зачастую такие разговоры являются плодом деятельности нечистоплотных ученых или рекламных кампаний «табачного лобби». В противопоставлении реальных сигарет и их электронных «конкурентов» делается упор на все, кроме самого вредного их компонента – никотина. В рекламе этих испарителей всегда делается акцент на отсутствии в их паре тех веществ, которые присутствуют в дыме, но никогда не упоминается, что этот пар содержит никотин.

Это, конечно же, не делает их безвредными – никотин в испарениях электронных сигарет так же вреден, как и в дыме обычных сигарет, и благодаря появлению этих испарителей все больше людей подсаживается на него, в том числе дети и молодежь.

По материалам РИА «Новости»


Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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