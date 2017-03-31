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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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За разрешением на строительство – в Интернет

«Планируем в этом году начать строительство своего дома на земельном участке, расположенном в границах областного центра. Слышал, что теперь за разрешением на строительство не обязательно идти в администрацию города, а можно направить заявку через Интернет. Так ли это и на какой адрес нужно отправить такую заявку?

 

Владимир С., г. Рязань»

 

В администрации Рязани пояснили, что с недавнего времени на региональном портале «Госуслуги» размещены интерактивные формы заявлений на получение ряда муниципальных услуг. Таким образом, у рязанцев появилась возможность экономить время на оформление документов, а также полностью отслеживать ход исполнения услуги через «личный кабинет». Уже переведены в электронный формат заявления по 4-м муниципальным услугам, которые в сфере строительства предоставляют структурные подразделения администрации города. Именно они в настоящее время являются наиболее востребованными у горожан. Речь идет о выдаче разрешения на строительство, градостроительных планов земельных участков и на ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время подать заявление в электронном виде рязанцы смогут и по другим муниципальным услугам, сообщают в финансово-казначейском управлении. В частности, возможность подачи электронной заявки распространится на услуги по переводу жилого помещения в нежилое, согласованию переустройства жилого помещения, приему граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и другие.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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