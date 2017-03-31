Материнский капитал – на строительство дома

«В нашей семье трое детей. Чтобы улучшить жилищные условия, решили построить свой дом. Строительство началось еще в прошлом году. В наступившем сезоне мы планируем подвести к дому инженерные коммуникации. Можем ли мы для этого использовать материнский капитал?

Елена М., Сасово»

В министерстве социальной защиты населения Рязанской области на этот вопрос ответили, что средства материнского (семейного) капитала можно направить на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт жилого дома или жилого помещения, а также на обеспечение жилых домов инженерными коммуникациями (электроэнергия, газопровод, водопровод, канализация). При этом жилой дом, расположенный на территории Рязанской области, должен принадлежать на праве собственности лицу, получившему сертификат, и (или) супругу, и (или) детям.

Работы по обеспечению жилого дома инженерными коммуникациями осуществляются уполномоченными организациями (либо индивидуальными предпринимателями, обладающими опытом и необходимой документацией на выполнение работ) при обязательном заключении с гражданами соответствующих договоров.

Копии указанных договоров и технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, выданных уполномоченной организацией (индивидуальным предпринимателем), предъявляются в отдел социальной защиты населения по месту жительства при обращении граждан с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

В случае, если гражданин не имеет сведений об организации, выдающей технические условия, он вправе обратиться в орган местного самоуправления с запросом о предоставлении сведений о такой организации.

Денежные средства материнского (семейного) капитала перечисляются в безналичном порядке на указанный в договоре банковский счет организации (индивидуального предпринимателя), осуществившей работы по обеспечению жилого дома инженерными коммуникациями.