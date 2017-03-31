На дачу на электричке

«Наступил садово-огородный сезон. Планирую с апреля поездки на дачу. Обычно добираюсь туда на электричке. Планируются ли изменения в расписании электропоездов в ближайшее время?

Валентина Г., г. Рязань»

Московская железная дорога сообщала, что расписание будет изменено, но коснутся изменения лишь электропоездов ряжского направления. Дело в том, что на станции Ряжск-1, расположенной в Рязанской области, с 1 по 11 апреля продолжится модернизация пассажирской платформы №2, проводимая по заказу компании-перевозчика ОАО «ЦППК». В указанные дни (кроме воскресений) на участке Рязань-2 – Ряжск-1 не будут курсировать два пригородных поезда: №6304 отправлением в 8.44 из Рязани и №6305 – в 13.06 со станции Ряжск-1. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД», в разделе «Пассажирам».