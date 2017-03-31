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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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На всех одна Победа

На всех одна Победа

Президент Российской Федерации распорядился: в 2018 году отметить достойным образом 75-летнюю годовщину разгрома фашистских войск под Сталинградом. Я рад был услышать такое сообщение.

Вспомнил свое детство. Мне шел пятый год, но я уже понимал, что такое хорошо, что такое плохо.

Жил я у дедушки с бабушкой в селе Большая Журавинка Ряжского района. Моя мать давно умерла. Отец воевал. От него не было ни слуху ни духу. Это сильно огорчало стариков. Михаил был их любимым сыном.

Однажды мимо наших окон целый день шли солдаты в полной для боев амуниции. Они шли вдоль домов, так как по журавинской дороге двигалась военная техника. Дед поинтересовался: куда они идут? Ответ был таков: «Под Сталинград, отец, под Сталинград!»

В этот день солдаты заночевали в журавинских избах. У нас они спали на широких лавках, на сундуке и на полу. Перед сном солдат-узбек с характерным акцентом проговорил: «Курсак (желудок – В.Ш.) пустой, котелок пустой, а командир кричит: «Шире шаг!»

Услышав это, бабушка не спала всю ночь. Она сварила огромный, неподъемный чугун щей, чугунок картошки. А дед поставил на стол две миски с солеными огурцами и квашеной капустой.

Все это съели, как говорится, за один присест. Собираясь уходить, они благодарили стариков. Один молоденький солдатик сказал на прощанье: «Как будто дома побывал у моей матушки». Голос его дрогнул, он закашлялся и поспешно вышел в сени. (У деда потом повелось: как проголодается, говорит бабушке: «Курсак пустой!»)

Прошло некоторое время. Сидели мои старики на завалинке и вдруг видят: к ним спешит почтанка (так в Журавинке называли женщину-почтальона). В руке у нее было письмо в виде аккуратно сложенного треугольника. Такие письма присылали солдаты: у них в боевых условиях не было конвертов. Почтанка радостно кричит издалека: «Вам письмо от Михаила». Старики, обезумев от счастья, поспешили ей навстречу. Отец писал о том, что был ранен, контужен, но теперь жив-здоров и готов бить фашистских гадов. Бабушка не умела читать. Прижала письмо к груди и ходила с улыбкой по избе, повторяя: «Миша жив, Миша жив».

Письмо было написано красным карандашом, видимо, другого не было. Я запомнил несколько строчек из того письма:

«Попали немцы
в «котелок»,
Попали в окружение.
Теперь ни взад, ни в бок
Им нет движенья.
А мы по «котелку»
все огоньку да огоньку»…

Письмо было написано после 23 ноября 1942-го года. В этот день наши войска замкнули кольцо вокруг группировки фашистских войск, прижатой к Волге и обороняющемуся Сталинграду. В кольце окружения оказалось 220 тысяч фашистов.

Всего за время боев с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 года под Сталинградом фашисты потеряли свыше 800 тысяч человек и бессчетное количество боевой техники. В результате Сталинградской битвы наша армия захватила стратегическую инициативу и не упускала ее до полного разгрома фашисткой Германии.

Прав Президент Российской Федерации: такую Победу следует отметить достойным образом, не только в стране в целом, но и в каждой семье.

Владислав Шибков

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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