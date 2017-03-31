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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Четвёртая полоса
Я – избиратель
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Голосование станет проще

Сенаторы предложили законопроекты по совершенствованию выборного законодательства
Голосование станет проще

3 марта 2017 года члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Государственную Думу законопроекты о внесении изменений в избирательное законодательство. Документы пока находятся в работе, но уже известно, что ЦИК России воспринял их положительно. Чего ждать избирателям – в нашем сегодняшнем выпуске «Я – избиратель».

Одно из основных предложений – отмена открепительных удостоверений. Кроме того, изменения направлены на либерализацию подхода к назначению наблюдателей, упрощение требований к сбору подписей в поддержку кандидата, введение дополнительных гарантий по обеспечению гласности деятельности избиркомов.

«Основная задача вносимых изменений – повышение доверия общества к избирательным процедурам, в результате которых формируется государственная власть», – цитирует председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса «Парламентская газета».

Председатель ЦИК России Элла Памфилова положительно охарактеризовала внесенный сенаторами пакет поправок: «Мы приветствуем эти поправки, это вписывается в общую логику наших действий и усилий, направленных на создание условий для того, чтобы выборы были максимально прозрачны, открыты и конкурентны».

Изменения предложено внести в законы «О выборах Президента Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отмена открепительных

От открепительных удостоверений Клишас и Широков предлагают отказаться, но дать возможность проголосовать по заявлению, поданному в устанавливаемом порядке. Граждане, которых в день голосования не будет по месту регистрации, вправе не позднее трех дней до даты голосования по телефону или в виде электронного обращения подать заявку на голосование по месту нахождения в создаваемый ЦИК России Центр обработки обращений. Если гражданин подаст более одной заявки, все повторные отклонят.

Отмену открепительных удостоверений секретарь Центризбиркома Майя Гришина назвала очень нужной мерой, но отметила, что это потребует огромной проработки со стороны ЦИК, которой придется обеспечить действенный и прозрачный механизм включения граждан в списки.

«Многие россияне работают в Москве, других крупных городах, а зарегистрированы в иных местах. Например, в Москве работают граждане из Сибири, Дальнего Востока, всех регионов. И для них ехать домой за открепительным дорого и неудобно», – пояснила Гришина.

Законопроект также вводит административную ответственность за злоупотребление правом голосовать не по месту прописки. Штрафы за неоднократное голосование одного и того же лица и за выдачу гражданину уже заполненного бюллетеня выросли с 3,5 тысячи до 30 тысяч рублей. Ответственность за неоднократное административное правонарушение составит 50 тысяч рублей.

Права наблюдателей

Предложено исключить из выборного законодательства требование о заблаговременном направлении в избирательную комиссию списка наблюдателей и об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок. Такой подход позволит значительно увеличить количество наблюдателей и обеспечить максимальную открытость и гласность работы избирательных комиссий, уверены в Совфеде.

«Мы пришли к выводу, что на выборах президента некоторым кандидатам, наверное, сложно будет обеспечить это требование закона. И если не будет хватать наблюдателей у кандидата, они могут переходить с одного участка на другой», – рассказала Майя Гришина.

Сбор подписей

Что касается сбора подписей, то упростят требования к указанию сведений об адресе места жительства избирателя при поддержке выдвижения кандидата. Так, адрес может не содержать каких-либо из указанных в законе реквизитов, в случае если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Это поможет исправить ситуацию, связанную с оформлением подписей в поддержку кандидатов, когда место жительства указывается по формальным основаниям. Например, когда не указывается муниципальный район, в котором расположен населенный пункт.

Точка зрения

Владимир Грачев,
председатель Избирательной комиссии Рязанской области:

– Предлагаемые изменения избирательного законодательства очень интересные. Они ставят целью упрощение процедуры голосования, повышение доверия общества к выборам, привлечение общественности для контроля за выборами.

Сейчас, обсуждая предложение по отказу от открепительных удостоверений, Центризбирком рассматривает возможные технические решения этой задачи. Вопрос оказался непростой. Высказывается идея объединить государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» и систему «Госуслуги», на сайте которой в настоящее время зарегистрировано много граждан. Предполагается, что гражданин, желающий проголосовать по месту нахождения, должен прийти на участок с паспортом и подать заявление. В соответствии с ним в списки избирателей через автоматизированную систему вносятся корректировки, чтобы человек не мог проголосовать повторно на других участках. А использование портала госуслуг могло бы позволить прикрепляться к новому участку, не выходя из дома.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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