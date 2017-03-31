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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Четвёртая полоса
Я – избиратель
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Молодежь и выборы

Избирательная комиссия Рязанской области подвела итоги Дня молодого избирателя
Молодежь и выборы

День молодого избирателя – один из новых российский праздников, призванный повысить интерес молодежи к выборам. По решению Центральной избирательной комиссии РФ он проводится в нашей стране ежегодно начиная с 2008 года каждое третье воскресенье февраля.

В 2017 году дата проведения Дня молодого избирателя пришлась на 19 февраля. В Рязанской области в рамках праздника с 13 по 19 февраля прошла целая череда уроков, презентаций, конкурсов, выставок, игр и других познавательных и развлекательных событий, ориентированных на подрастающее поколение. Их организаторами выступали территориальные избирательные комиссии региона совместно с молодежными избиркомами, органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, учреждениями культуры, молодежной политики, общественными организациями.

– Самой популярной формой в этом году стали беседы, выставки, встречи и «круглые столы» представителей территориальных избирательных комиссий с молодежью, – отметил консультант Избирательной комиссии Рязанской области Юрий Абрамов.

Всего территориальными избиркомами было проведено 427 мероприятий, посвященных празднику. Участие в них приняли около 30 тысяч молодых и будущих избирателей региона.

В качестве примера интересного опыта Юрий Абрамов назвал акцию «Голосуй! Не комплексуй!», которая состоялась во время проведения масленичных гуляний в Касимовском районе. Организаторы акции развернули плакат и призывали будущих избирателей принять участие в предстоящих выборах. Участниками акции стали спортсмены-биатлонисты, молодые семьи, многие жители, пришедшие на праздник.

А в одном из районов в рамках проведения деловой игры «День молодого избирателя» прошла конкурсная программа «Все в твоих руках». В финале со сцены прозвучала клятва молодого избирателя и притча, объясняющая суть названия программы. «И действительно, все в наших руках, все дальнейшие пути – учеба, работа, будущее семьи и многое другое, что мы называем жизнью», – сделали вывод участники игры.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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