Половодье по плану

Ответственные лица отчитались о паводковой ситуации в регионе

Совместное заседание комиссии при Полномочном представителе Президента РФ В ЦФО по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению противопожарной безопасности проходило по видеосвязи. Со стороны нашего региона в нем участвовали заместитель председателя правительства Алексей Тюменев, начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, а также профильные министры регионального правительства и представители экстренных служб. Заседание провел заместитель Полномочного представителя Президента РФ В ЦФО Николай Овсиенко. В целом паводковый период в европейской части страны проходит штатно, отметил он. Во многом это определяется благоприятными погодными условиями, которые способствуют медленному таянию снегов и постепенному стоку паводковой воды.

В Рязанской области отмечены положительные сдвиги в связи с чисткой русла реки Мокши в Кадомском районе, что позволило резко снизить опасность затопления населенных пунктов. Эффективной была признана работа по проверке газовых сетей и приборов в жилом секторе по всей области. Алексей Тюменев в своем отчете отметил, что на сегодняшний день отрезанными от нормального сообщения с внешним миром остаются четыре населенных пункта. Затоплены два низководных моста и подтоплен участок автодороги, идущий по пойменным лугам в Рязанском районе. На Оке уже был отмечен пик половодья, причем отметка уровня воды была на три метра ниже нормы. Серьезного выхода воды в пойму не было. Тем не менее спасательные силы и средства, как штатные, со стороны МЧС, так и обеспеченные местными властями, приведены в повышенную готовность.

Возможные опасности, связанные с паводковым периодом в регионе, готовы нейтрализовать 4003 человека личного состава и 1454 единицы техники. Повсеместно предприняты меры обеспечения пожарной безопасности во временно изолированных населенных пунктах и налажена система медицинского обслуживания. Сделан запас финансовых средств на всех уровнях. Имеется возможность экстренной эвакуации населения в случае непредвиденных ситуаций.