«Салют, Победа» ждет гостей

На Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни в Рязань приедет поэт-песенник Симон Осиашвили

Фестиваль-конкурс проходит в Рязани уже на протяжении 17 лет и посвящен Дню Великой Победы.

С прошлого года он проводится в ранге всероссийского. В этом году ожидается приезд более 100 исполнителей и коллективов с общим числом участников более 200 человек из 13 регионов России. Открытие фестиваля-конкурса и конкурсное прослушивание участников I и II туров пройдет во дворце культуры «Приокский» 7 и 8 апреля 2017 года. Гала-концерт лауреатов фестиваля и торжественное закрытие состоится в концертном зале Рязанской областной филармонии 9 апреля.

– Почти половина участников – молодые исполнители в возрасте от 16 до 30 лет, – говорит начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова. – Этот фестиваль сегодня – единственный востребованный крупномасштабный культурный проект Рязанской области, направленный на сохранение и пропаганду культурного наследия России.

Доброй традицией, которая сохранится и в этом году, стало выступление лауреатов в сопровождении Академического Большого концертного оркестра имени

Ю.В. Силантьева под управлением Александра Клевицкого. Он же возглавит и жюри. В составе жюри этого года и российский поэт-песенник, певец, заслуженный артист России Симон Осиашвили.

С ним рязанцы смогут увидеться и пообщаться в камерном зале Рязанской областной филармонии в полдень 9 апреля.