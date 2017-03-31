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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Третья полоса
Общество
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Неделя глазами экспертов

03-30-27 Дарья Попкова,
заведующая городским центром профориентации молодежи, председатель Молодежного парламента при Рязанской областной Думе:

– Уходящая неделя в первую очередь запомнилась мне тем, что мы командой Молодежного парламента при Рязанской областной Думе на очередном заседании дали старт международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая пройдет 22 апреля и в нашем регионе. Каждый желающий сможет прийти на площадку в своем городе и проверить свои знания о таком важном событии в нашей истории, как Великая Отечественная война. О месте проведения теста в нашем городе будет сообщено чуть позже.

Также мне посчастливилось быть в составе жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Познакомилась с талантливыми участниками Рязанского района, которые поразили меня своей эрудированностью, отлично сочетающейся с креативным подходом в презентации номеров, живыми дискуссиями и умением нестандартно излагать свои мысли.

Конечно, ярким событием недели стал юбилейный тридцатый фестиваль современного танца «Черный кот». Он традиционно прошел в последние выходные марта во Дворце молодежи. Тридцать лет – это очень солидная цифра. За это время «Черный кот», на мой взгляд, стал неформальным брендом города Рязани. Я этот фестиваль очень люблю и уже двенадцать лет его посещаю.

03-30-26 Елена Харитонова,
директор Детского эколого-биологического центра:

– Неделя была насыщенной событиями. Во-первых, открылась третья сессия нашего сетевого дистанционного проекта «Агрошкола». Ее участниками стали 44 школьника из одиннадцати муниципальных образований области. На базе Рязанского государственного агротехнологического университета для них были проведены практические занятия по направлениям «Агрономия», «Ветеринария и зоотехния», «Лесное дело». Далее ребята побывали с экскурсией в ветеринарной клинике при вузе и виварии университета. Мы благодарны всем, кто поддерживает это начинание и помогает детям глубже познакомиться с востребованными «сельскими» профессиями.

Во-вторых, сейчас идет очень активная подготовка к площадке «Экологическое добровольчество» в рамках I Форума добровольцев Рязанской области, который состоится 6-7 апреля в Рязани. О том, что такое волонтерство вообще и экологическое волонтерство в частности, рассказали на днях сотрудники нашего центра Николай Вешта и Денис Ламзов участникам профильной смены «Весна» в детском лагере «Солнечный».

В-третьих, на выходных наши воспитанники – ученики рязанской школы №11 Владислав Кулаев и Павел Петров вместе с педагогом Ниной Николаевной Фокиной ездили в Тимирязевскую академию в Москву выступать со своими проектами. Пусть призовых мест не заняли, зато привезли много интересных идей и ценных контактов.

Хорошая новость для всех, кто любит живой уголок нашего центра, – у нас появились новые обитатели. Это два козленка, которым всего по полтора месяца.

Конечно, как и многие рязанцы, педагоги и воспитанники нашего центра приняли участие в международной акции «Час Земли». Хорошо, что с каждым годом о ней узнает все больше людей и присоединяются все новые участники.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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