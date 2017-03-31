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31.03.2017
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Выпуск № 58 (5345) |
Вторая полоса
Общество
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Высокотехнологичные и наукоемкие

За такими предприятиями – будущее региональной промышлености
Автор фото: Александр Королев | Высокотехнологичные и наукоемкие
Фото: Александр Королев.

«Впечатление очень хорошее, район крепкий, перспективный, потенциально очень богатый. Сделано очень много. С главой района мы обговорили, в чем нужна помощь для привлечения инвесторов. Уверен, мы сможем дать дополнительные импульсы развитию района», – резюмировал временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов итоги рабочей поездки в Шиловский район.

Вместе с депутатом Государственной Думы от Рязанской области Андреем Макаровым, министром экономического развития Светланой Горячкиной, министром сельского хозяйства Сергеем Дудукиным, главой района Василием Фоминым Николай Любимов посетил три динамично развивающихся предприятия, расположенных на территории завода «Эластик» в поселке Лесной, одно из пяти ведущих в России производств кукурузного крахмала ООО «Астон Крахмало-Продукты», посетил Центральную районную больницу, встретился с депутатами районной Думы, главами сельских поселений восьми районов области, побывал на выставке товаров местных производителей.

ООО «Газтехпром» производит котлы и воздухонагреватели под маркой «Титан», блочно-модульные котельные и аппараты для пищевой и химической промышленности. Сегодня предприятие удвоило мощности и вышло на уровень выручки 100 млн. рублей в год, существенно потеснив западных конкурентов. Николай Любимов отметил, что ООО «Газтехпром» – пример реального импортозамещения.

Осмотрев цеха ООО «Стройполимер», которое выпускает изоляционные строительные материалы, и ООО «Ока-Пласт» – крупнейшего производства канцелярских товаров, врио губернатора охарактеризовал предприятия как «высокотехнологичные, наукоемкие, работающие на высоком уровне».

– Таких производств должно быть как можно больше. У всех предприятий, на которых мы сегодня побывали, есть будущее, – отметил Николай Любимов.

Глава региона посетил Центр здоровья, отделения Центральной районной больницы, встретился с персоналом. Главный врач учреждения Татьяна Манакина рассказала, что с 2013 года коллектив ЦРБ пополнился 21 молодым специалистом, многие из которых, приехав по окончании вуза в Шилово из других городов, приобрели здесь жилье, создали семьи.

– То, что больница оказывает медицинскую помощь на высоком уровне, видно по оборудованию, состоянию здания учреждения, а также по тому, что в больнице наряду с опытными специалистами работает немало молодых. Им нравится здесь работать, они видят для себя перспективу, – сказал врио губернатора.

На встрече с депутатами районной Думы и главами сельских поселений Николай Любимов обсудил первые шаги совместной работы, в том числе обустройство сельских дорог и дворовых территорий, решение задач жилищно-коммунального хозяйства, утилизации твердых бытовых отходов и другие. Среди вопросов, над которыми необходимо работать, глава региона назвал взаимодействие сельхозпроизводителей с перерабатывающими предприятиями. Например, только 25% местного сырья – кукурузы – поставляется на ООО «Астон Крахмало-Продукты», когда предприятие готово увеличить долю рязанского сырья до 50%.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 58 (5345) от 31 марта 2017 года
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