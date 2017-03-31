Деньги – на городские нужды

Глава Рязани отчитался о работе гордумы

На очередном заседании гордумы глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов представил отчет о результатах деятельности за 2016 год.

Было отмечено, что в 2016 году городская Дума приняла около 600 решений, за каждым из которых стоят интересы избирателей. Утверждены комплексные программы развития социальной и транспортной инфраструктуры, что позволяет не только развивать жилищное строительство, но и обеспечивать микрорайоны школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, учреждениями культуры, развивать транспортную сеть.

На протяжении всего года в бюджет Рязани вносились необходимые изменения. Дополнительные средства были направлены на благоустройство Рязани, ремонт дорог, дворовых территорий, систем тепло- и водоснабжения, переселение граждан из аварийного жилья, строительство новых образовательных учреждений.

– Я высоко оцениваю работу депутатского корпуса. Депутаты постоянно работают в своих округах, в приемных – это связующее звено власти и избирателей, – отметил Владислав Фролов, общаясь с журналистами.

На заседании внесены изменения в городской бюджет-2017. В казну дополнительно поступили 247,8 млн. рублей. Из них 242 млн. рублей – межбюджетные трансферты, которые будут направлены на ремонт автомобильных дорог. Еще 5,8 млн. рублей составили добровольные пожертвования на благоустройство детского парка на улице Шевченко.

В связи с увеличением доли софинансирования областного бюджета на строительство школы в ДПР-5, 5А и детского сада в Семчине средства городского бюджета будут перераспределены. В частности, дополнительные средства направят на оснащение оборудованием новой школы, на строительство кладбища «Богородское-2», на строительство спортивного комплекса с бассейном на улице Зубковой.

За счет остатка собственных средств бюджета города 21,4 млн. рублей направлено на капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (в районе ЦПКиО), 31 млн. рублей – на приобретение коммунальной техники для благоустройства и механизированной уборки дорог.

По материалам пресс-службы Рязанской городской Думы