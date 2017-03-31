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31.03.2017, 09:00
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Власть
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Николай Любимов: «Высокотехнологичных, наукоемких предприятий должно быть в Рязанской области как можно больше»

Автор фото: Александр Королев | Николай Любимов: «Высокотехнологичных, наукоемких предприятий должно быть в Рязанской области как можно больше»
Фото: Александр Королев.

Об этом глава региона заявил вчера, комментируя итоги поездки в Шиловский район. Николай Любимов отметил, что Шиловский район имеет богатый потенциал.

Район – крепкий, но ему требуется помощь в привлечении инвесторов, обустройстве социальной и коммунальной инфраструктуры. При поддержке региона, федерального центра, депутатов, представляющих Рязанскую область в Госдуме РФ, в том числе Андрея Михайловича Макарова, развитие станет еще более эффективным, – сказал глава рязанского региона Николай Любимов.

Он отметил, что в районе активно развивается ряд промышленных предприятий, выпускающих востребованную продукцию. «Высокотехнологичных, наукоемких предприятий должно быть в Рязанской области как можно больше», – подчеркнул Николай Любимов. Он добавил, что в работе с инвестором акцент должен быть сделан на постоянное сопровождение проекта: от начала до конечной стадии реализации.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров, говоря о цели поездки в район, отметил: «Для меня это возможность узнать, как выполняются наказы избирателей, которые были даны депутатам нижней палаты парламента». «Многие из них стали госпрограммами, в том числе те, которые касаются расширения собственной налоговой базы», – сказал парламентарий. Он подчеркнул, что в стране начался экономический рост. В этой ситуации все регионы будут бороться за то, чтобы инвестор пришел на их территорию, поэтому следует действовать как можно активнее по привлечению капитала.

Парламентарий подробно остановился на теме благоустройства дворов: впервые принята профильная федеральная программа, на которую выделена беспрецедентная сумма 20 млрд. рублей. «Столько средств на эти цели не выделялось никогда. Надо, чтобы эти деньги работали на повышение качества жизни людей», – цитирует Андрея Макарова сайт регионального правительства.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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