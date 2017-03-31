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31.03.2017, 09:06
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На 4 свалки меньше: в Железнодорожном районе Рязани убирают мусор

На 4 свалки меньше: в Железнодорожном районе Рязани убирают мусор

В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке областного центра префектура Железнодорожного района 30 марта провела работы по ликвидации свалок, расположенных на ул. Островского. Вывезено 8 кубометров различного мусора.

Днем ранее силами сотрудников подразделения совместно с представителями садоводческих товариществ, расположенных по ул. Ситниковской, было собрано и вывезено около 45 кубометров мусора с территории, прилегающей к их земельным участкам, сообщается на сайте администрации Рязани.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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