Капремонт жилья и другие вопросы взял под личный контроль глава администрации Рязани Олег Булеков после обращений граждан

30 марта глава городской администрации Олег Булеков рассмотрел вопросы, с которыми к нему во время личного приема обратились жители Рязани. Руководители структурных подразделений, также принимавшие участие в обсуждении, получили соответствующие поручения.

Глава администрации Рязани проводит прием граждан ежемесячно. В этот раз Олег Булеков рассмотрел и определил пути решения вопроса проведения капитального ремонта общего имущества ряда многоквартирных домов города, переноса системы водоотведения сточных вод в поселке Храпово, повышения эффективности работы подстанции газораспределительных сетей в районе Дягилево.

Исполнение решений по всем обращениям граждан глава администрации берет под личный контроль.

Источник: сайт администрации Рязани