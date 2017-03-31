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Главная страница / Новости Рязани и области
31.03.2017, 09:18
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Власть
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Капремонт жилья и другие вопросы взял под личный контроль глава администрации Рязани Олег Булеков после обращений граждан

30 марта глава городской администрации Олег Булеков рассмотрел вопросы, с которыми к нему во время личного приема обратились жители Рязани. Руководители структурных подразделений, также принимавшие участие в обсуждении, получили соответствующие поручения.

Глава администрации Рязани проводит прием граждан ежемесячно. В этот раз Олег Булеков рассмотрел и определил пути решения вопроса проведения капитального ремонта общего имущества ряда многоквартирных домов города, переноса системы водоотведения сточных вод в поселке Храпово, повышения эффективности работы подстанции газораспределительных сетей в районе Дягилево.

Исполнение решений по всем обращениям граждан глава администрации берет под личный контроль.

Источник: сайт администрации Рязани

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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