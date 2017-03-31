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31.03.2017, 10:00
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Культура
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Для рязанцев продолжаются «Циолковские вечера»

Новая лекция состоится уже 4 апреля. Начало в 18.30 в РГУ им. С. А. Есенина
Для рязанцев продолжаются «Циолковские вечера»

4 апреля (во вторник) в рамках цикла «Циолковские вечера» состоится лекция доктора исторических наук, профессора Ольги Дмитриевны Поповой.

Тема лекции: «К.Э.ЦИОЛКОВСКИЙ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» (по впервые выявленным воспоминаниям воспитанниц Калужского епархиального женского училища).

Как сообщили в оргкомитете проекта «Циолковские вечера», Ольга Дмитриевна нашла эти неизвестные ранее воспоминания о К.Э.Циолковском, когда писала докторскую диссертацию. Они хранились в обычной школе города Калуги. Эти воспоминания собирались школьниками в 1940-е, 1950-е и 1960-е годы, когда многие ученицы Циолковского были еще живы. Так они и хранились в школе, не будучи известными исследователям биографии К.Э.Циолковского.

Начало в 18.30 в корпусе РГУ им. С. А. Есенина на ул. Ленина, д. 20а, аудитория 40. Вход свободный.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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