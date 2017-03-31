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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 11:58
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Общество
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Молодежь Рязани вновь помогла Спасо-Преображенскому Пронскому мужскому монастырю

Молодежь Рязани вновь помогла Спасо-Преображенскому Пронскому мужскому монастырю

В конце марта на базе этого монастыря состоялся VIII лагерь волонтёров «Наше поколение», участие в котором приняли свыше 40 добровольцев из числа представителей Городских и школьных волонтёрских отрядов, общественных организаций города, студентов средних и высших учебных заведений.

Волонтёры очищали территорию монастыря от бытового мусора, спиленных деревьев и разбирали старый кирпичный забор, а также помогли в уборке помещений и приготовлении еды в монастырской трапезной. Кроме того, для молодежи была проведена экскурсия по монастырскому подворью, профориентационная игра «Час бюрократа», творческие игры «Бородатые песни», «Самородки», «Очень модное телешоу», русские народные гуляния, пикник с песнями под гитару у костра.

Помимо этого, был проведён конкурс лидеров волонтёрского движения «Я – лидер», который стал отборочным этапом Центра развития добровольчества города Рязани на городской конкурс «Доброволец Рязани-2017». В конкурсе приняли участие 16 человек. В рамках конкурса участников ждали такие конкурсные испытания, как эссе на тему: «Нужны ли добровольцы в современной России?», самопрезентация «Я и моя роль в добровольческом объединении», дебаты, интеллектуальная игра «Википедия лидера» и мастер-класс от участников конкурса.

По итогам конкурса «Я – лидер» в 2017 году первое место заняла представительница детской общественной организации «Ритм» Школа №56 Кристина Зорина .

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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