На продолжающемся в Рязанской области традиционном турнире памяти Олега Антошкина лидируют дублеры «Рязани» и ряжский «Спартак-Фан»

С каждым годом растет популярность мемориала Олега Антошкина, одного из самых известных на Рязанщине футбольных рефери: на его счету – судейство двух международных матчей, обслуживание поединков всесоюзного масштаба. У Олега Антошкина немало учеников, и среди них профессионалы своего дела – арбитры и тренеры Александр Корнеев, Виталий Федулов, Алексей Пчелинцев, Гела Пришвин. В память о своем учителе они и организовали этот турнир.

В подгруппе «А» вслед дублерами главной дружины области – «Рязани» – идет милославский «Дон», а в подгруппе «Б» ряжский «Спартак-Фан» и «Витязь» из Рязанского района и вовсе возглавляют турниру таблицу. Примечательно, что в споре бомбардиров всех опережает милославец Петр Алабин – именно он двумя точными ударами принес победу «Дону» в матче против «Клуба болельщиков Рязани».

В ближайшем туре наибольший интерес представляют следующие матчи: завтра, 1 апреля, в Рязани, на стадионе «Спартак», встретятся «Рязань-М-1» и «Дон» (начало – в 12.30), «Электросеть» и «Спартак-Фан» (14.00), на следующий день «Витязь» сыграет с «Рязанью-М-2» (15.00), а на стадионе «Золотые купола» – «Дон» с командой «АМКА» (14.00).