Андрей Макаров проведет экскурсию по Госдуме для рязанских студентов

Студенты юридического факультета РГУ имени С.А. Есенина попросили об этом депутата на личном приеме.

Депутат Госдумы от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров провел личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Светлана Трыканова пришла вместе со студентами с просьбой помочь в организации экскурсии в Государственную Думу. По ее словам, многие из учащихся юридического факультета хотят попробовать себя на госслужбе, и знакомство с работой законодательного органа было бы для них очень полезно. Депутат обещал, что экскурсия состоится в апреле-мае.

Также рязанцы обратились к депутату с вопросами по благоустройству, созданию безбарьерных условий в детском саду, оказанию помощи многодетной семье.

Евгений Киселев просил о ремонте дворовой территории у дома №17 на улице Магистральной. Как заверил глава администрации Рязани Олег Булеков, который принял участие в приеме, двор до 1 мая будет включен в соответствующую муниципальную программу, и к сентябрю территорию отремонтируют. Всего на ремонт дворов Рязани в 2017 году будет направлено 160 млн. рублей. При этом горожанам следует помнить, что в списке критериев, по которым выбираются адреса для ремонта, один из первых – трудовое и финансовое участие в благоустройстве самих жителей.

Положительно решился и вопрос Виктории Рысковой, которая обратилась от имени родителей воспитанников детского сада №1. Учреждение посещают 15 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для их полноценного развития необходимо специальное оборудование, а также обустройство пандусов. Средства на эти цели – около 1,6 млн. рублей – будут направлены по программе «Доступная среда», сообщила первый заместитель министра образования области Ольга Колесник.