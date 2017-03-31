На завершившихся в Сочи Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов команда Рязанской области «Планета спорта» сыграла за 27 место с волжским «Каскадом»

Более 50 команд вышло на старт Всероссийских финальных соревнований юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Рязанскую область представляла «Планета спорта» из Сасова. Наша команда выступала в таком составе: Дмитрий Стеклянников, Даниил Поманенок, Антон Мулин, Сергей Кудяков, Артем Коссовец, Антон Кормушин, Иван Теренин, Дмитрий и Александр Пискуновы, Давид Кублашвили, Даниил Косоногов, Павел Икрянников и Роман Драновский.

В предпоследнем матче рязанцы проиграли в серии буллитов (основное время завершилось вничью – 4:4) команде «Грозный» из Чеченской Республики, а сегодня, 31 марта, уступили волжскому «Каскаду» – 4:8. В итоге подопечные Эдуарда Султанаева заняли место в «золотой середине».