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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 14:04
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Спорт
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Четверо рязанских лыжников стали победителями Мемориала Алексея Прокуророва

Около 500 гонщиков вышло на старт открытого чемпионата Владимирской области на марафонских дистанциях – девятого Всероссийского лыжного марафона памяти олимпийского чемпиона, чемпиона мира Алексея Прокуророва. Отличились рязанцы.

На 50-километровой дистанции первыми в своих возрастных группах финишировали Сергей Шицков, Александр Романов и Эдуард Филькин, седьмое место занял Игорь Мишин, десятое – Дмитрий Самарский. 30-километровую женскую гонку выиграла Людмила Цыпулина. На юношеской дистанции 20 километров четвертый результат показал Егор Орлов, десятый – сын победительницы Людмилы Цыпулиной – Алексей. Награды призерам вручал рязанец, заслуженный тренер России Вячеслав Селиванов.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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