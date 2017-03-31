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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 14:26
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В ходе весеннего призыва ряды Вооруженных Сил пополнят 1143 призывника из Рязанской области

Об этом на региональных инструкторско-методических сборах сотрудников ведомств, обеспечивающих организацию и проведение призыва граждан на военную службу, рассказал глава рязанского региона Николай Любимов.

В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев, военный комиссар Рязанской области Владислав Деев, руководители ряда областных министерств, правоохранительных структур, администраций муниципальных образований, призывных комиссий районов области, общественных организаций, медицинские работники.

Николай Любимов отметил, что в соответствии с Указом Президента весенняя призывная кампания стартует 1 апреля и завершится 15 июля.

Для Рязанской области установлена обязательная норма – 1143 человека, – сказал Николай Любимов. – Необходимо обеспечить добросовестную работу всех занятых в проведении призыва служб и ведомств, - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что в ходе призывной кампании должна быть четко организована деятельность военных комиссариатов, призывных комиссий. По его словам, особое внимание следует уделить нововведениям, связанным с призывом.

Участники наметили основные задачи, которые предстоит выполнить в ходе призывной кампании и проанализировали итоги осеннего призыва прошлого года. Отличившимся в организации и проведении призывной кампании прошлого года были вручены ведомственные награды.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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