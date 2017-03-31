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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 14:54
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Экология
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В окрестностях Окского биосферного заповедника в Рязанской области появились серые журавли

В окрестностях Окского биосферного заповедника в Рязанской области появились серые журавли

Как сообщает пресс-секретарь Окского заповедника, специалисты изучают пути миграции серых журавлей. Сигналы от некоторых из них уже зарегистрированы на пути к местам гнездования. В окрестностях Окского заповедника первые серые журавли замечены еще в марте. Журавли возвращаются с мест зимовки, в том числе из заповедника Хула и прилегающего к нему парка Агамон Хула (Израиль).

В рамках сотрудничества с Иерусалимским университетом по изучению миграции серых журавлей в этого года директор Окского заповедника Юрий Михайлович Маркин посетил заповедник Хула. Этой зимой там насчитывалось около 45 тысяч серых журавлей.

 Фото Ю. М. Маркина

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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