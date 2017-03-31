В окрестностях Окского биосферного заповедника в Рязанской области появились серые журавли

Как сообщает пресс-секретарь Окского заповедника, специалисты изучают пути миграции серых журавлей. Сигналы от некоторых из них уже зарегистрированы на пути к местам гнездования. В окрестностях Окского заповедника первые серые журавли замечены еще в марте. Журавли возвращаются с мест зимовки, в том числе из заповедника Хула и прилегающего к нему парка Агамон Хула (Израиль).

В рамках сотрудничества с Иерусалимским университетом по изучению миграции серых журавлей в этого года директор Окского заповедника Юрий Михайлович Маркин посетил заповедник Хула. Этой зимой там насчитывалось около 45 тысяч серых журавлей.

Фото Ю. М. Маркина