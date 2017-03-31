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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 15:37
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Культура
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В Рязанском художественном училище открылась фотовыставка памяти Владимира Кованова

Автор фото: Димитрий Соколов | В Рязанском художественном училище открылась фотовыставка памяти Владимира Кованова
Фото: Димитрий Соколов.

Фотограф и репортер Владимир Кованов вел курс фотомастерства в РХУ им.Г.К. Вагнера много лет, «его студия стала очагом культуры, а стены училища постоянно украшали выставки», вспоминают педагоги. 40 дней назад закончился земной путь этого талантливого человека, немало сделавшего для объединения лучших фотохудожников Рязани и области. Он был организатором Дома фотографии, у которого, правда, не было помещения, пытался издавать электронный фотожурнал, оставил архив замечательных фотографий разных жанров, по ним можно судить, насколько развито в Рязани фотодвижение и каков творческий уровень наставников фотостудий.

Владимир Кованов снимал много и увлеченно и сам часто становился объектом съемки коллег – вовсе не по причине фотогеничности, а потому что был личностью, воздействовавшей на окружающее пространство. На выставке в РХУ представлены портреты Кованова – каким увидели его С.Газетов, А.Павлушин, А.Шамандрин, С.Романов, Т.Исаенко, С.Новиков, Е.Леонов, А.Карев, В.Евкин.

Андрей Карев поведал о том, что фотографы Рязани планируют выпустить альбом избранных фотографий ушедшего из жизни коллеги. «Он мечтал сделать серии фотографий из перинатального центра Рязани и онкодиспансера. Однажды снимки из онкодиспансера попались мне на глаза, и я спросил: «Володь, ты уже приступил к осуществлению задуманного?» – рассказывает Андрей Павлушин. – Оказалось, что Володя ведет свой репортаж оттуда в качестве пациента. Такой неожиданный был поворот судьбы». Серия «Я остаюсь», по признанию фотохудожников, стала одной из вершин мастерства Владимира Кованова, она обязательно войдет в будущий фотоальбом.

Педагоги училища и друзья выступили с инициативой установить мемориальную доску члену Союза фотохудожников и педагогу РХУ Владимиру Кованову на фасаде здания.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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