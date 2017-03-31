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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 16:19
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Общество
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За убийство своего ребенка жительница Рязанской области попадет на скамью подсудимых

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Рыбновского района. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

На первоначальном этапе расследования обвиняемая отрицала свою виновность в смерти младенца. Однако под тяжестью доказательств признала вину.

После утверждения прокурором Рыбновского района обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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