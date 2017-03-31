За убийство своего ребенка жительница Рязанской области попадет на скамью подсудимых

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Рыбновского района. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

На первоначальном этапе расследования обвиняемая отрицала свою виновность в смерти младенца. Однако под тяжестью доказательств признала вину.

После утверждения прокурором Рыбновского района обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.